Mai évfordulók
1 órája

Elfogyott a gyógyszere? Ezeken a helyeken záróra után is csengethet

Közzétesszük a gyógyszertári ügyeletet 2025. október tizenharmadika hétfőtől péntekig. A gyógyszertári ügyelet több településen elérhető.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025. október. 

Charming,Female,Doctor,Giving,Advice,To,A,Female,Patient. gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet orvosi ügyelet orvosi ügyelet gyógyszertári ügyelet
Ezen a héten is várnak bennünket az ügyeletes orvosok. Gyógyszertári ügyelet, Tolna vármegye, 2025. október Fotó: Shutterstock

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétköznap gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – Aranysas Gyógyszertár
Szabadság tér 8/33.
74/451-832
Nyitvatartás: 19.00–21.00.

Dombóvár – Korona Gyógyszertár
Rákóczi u. 71/E
74/565-178
Nyitvatartás: 20.00–22.30

Paks (hétfő) – Arany Kígyó Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 77. 
 75/511-251
Nyitvatartás: 19.00–22.30.

Paks (kedd) – Kristály Patika
Kishegyi u. 52. 
 75/311-620.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.

Paks (szerda) – Belvárosi Gyógyszertár Paks
Dózsa Gy. u. 30-32. 
 75/510-611.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.

Paks (csütörtök) – BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1.  
 75/312-000.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.

Paks (péntek) – Borostyán Patika
Dózsa Gy. u. 12. 
 75/510-446.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.

Szekszárd – BENU Gyógyszertár Szekszárd Balassa (INTERSPAR)
Tartsay u. 9. 
74/510-718
Nyitvatartás: 20.00–22.00. 

Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56. 
74/673-686
Nyitvatartás: 17.00–21.00.

Tolna – Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24. 
74/440-516
Nyitvatartás: 18.00–21.00. 

A gyógyszerekről, melyeket a háziorvosok sem írhatnak fel itt olvashatnak. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
