Elfogyott a gyógyszere? Ezeken a helyeken záróra után is csengethet
Közzétesszük a gyógyszertári ügyeletet 2025. október tizenharmadika hétfőtől péntekig. A gyógyszertári ügyelet több településen elérhető.
Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025. október.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a hétköznap gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád – Aranysas Gyógyszertár
Szabadság tér 8/33.
74/451-832
Nyitvatartás: 19.00–21.00.
Dombóvár – Korona Gyógyszertár
Rákóczi u. 71/E
74/565-178
Nyitvatartás: 20.00–22.30
Paks (hétfő) – Arany Kígyó Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 77.
75/511-251
Nyitvatartás: 19.00–22.30.
Paks (kedd) – Kristály Patika
Kishegyi u. 52.
75/311-620.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.
Paks (szerda) – Belvárosi Gyógyszertár Paks
Dózsa Gy. u. 30-32.
75/510-611.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.
Paks (csütörtök) – BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1.
75/312-000.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.
Paks (péntek) – Borostyán Patika
Dózsa Gy. u. 12.
75/510-446.
Nyitvatartás: 19.00-22.30.
Szekszárd – BENU Gyógyszertár Szekszárd Balassa (INTERSPAR)
Tartsay u. 9.
74/510-718
Nyitvatartás: 20.00–22.00.
Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56.
74/673-686
Nyitvatartás: 17.00–21.00.
Tolna – Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24.
74/440-516
Nyitvatartás: 18.00–21.00.
