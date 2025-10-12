október 12., vasárnap

Hatalmas dámbikát ejtettek el Tolnában – Terítékre került a szezon óriása!

Igazi trófeaszenzációt hozott az őszi vadászidény Tolnában: a Gyulaj Zrt. kisszékelyi vadászterületén október 10-én elejtették az első idei kapitális dámbikát – szúrtuk ki a Gyulaj Hunting Magazine bejegyzését. A magyar vadász Bölcskei Gábor kerületvezető vadász kíséretében lőtte meg a különleges lapátost az esti vadászat során.

Fotó: Gyulaj Hunting Magazine/Facebook

A szakemberek szerint a dámbika méretei alapján a trófea súlya a 6 kilogrammot is meghaladhatja. A Gyulaj Hunting Magazine közösségi oldalán közzétett fotó és beszámoló szerint a bika valóban figyelemre méltó darab. A trófea pontos súlya a főzés és mérlegelés után derül ki, írják a bejegyzésben. Addig is hatalmas gratuláció a szerencsés vadásznak!

 

