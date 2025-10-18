október 18., szombat

Lakástűz lehet belőle

7 perce

Ezt a háztartási eszközt semmiképp se hagyd bedugva - az egész lakásod leéghet miatta

Egyetlen apró figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy az éjszaka nyugalmát hirtelen füst és lángok szakítsák meg. A legtöbben rutinszerűen hagyjuk bedugva az elektromos háztartási eszközeinket, mint a töltőket, a kávéfőzőt, a hajvasalót vagy akár a porszívót, anélkül, hogy belegondolnánk, milyen kockázatot rejt ez.

Teol.hu

A biztonság nemcsak a készülék minőségén múlik, hanem azon is, hogyan használjuk és tároljuk azokat. A legfontosabb szabály, hogy a háztartási eszközöket ne hagyjuk bedugva, ha már nem használjuk őket.

A háztartási eszközök áramtalanításával megelőzhetjük a tűzeseteket.
Fotó: New Africa / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Melyik eszközökkel kell különösen óvatosnak lennünk?

Azok az eszközök, amelyek a használatuk során melegednek, esetleg motorral működnek, mindig magukban hordozzák a lakástűz kockázatát. A gyenge minőségű töltők, a túlterhelt konnektorok és a karbantartatlan készülékek szintén növelik az esélyét a nem várt pusztításnak. A porszívók különösen érzékenyek a túlmelegedésre, hiszen nemcsak melegszenek használat közben, de a felgyülemlett por könnyen eltömítheti a szűrőt. Ha ez megtörténik, vagy a szívóerő akadályba ütközik, a motor hőmérséklete gyorsan emelkedhet, ami végső soron akár lángra is lobbanhatja porszívónkat.

Tolnában is sok lakástüzet okoztak a háztartási eszközök

Október elsejéig összesen 96 lakóépület gyulladt ki vármegyénkben, 9 ingatlannal kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Szerencsére a lakástüzek egyike sem végződött tragédiával és mindössze ketten sérültek meg. A tűzesetek jellemzően nyílt láng használatára, elektromos problémára, vagy a fűtőeszközök hibájára visszavezethetőek.

- írja hivatalos oldalán a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A porszívóknál ügyeljünk a rendszeres tisztításra!
Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN / Forrás:  Shutterstock

Hogyan előzhetjük meg a bajt?

A legfontosabb, hogy tudatosan és körültekintően használjuk ezeket az eszközöket. Éjszakánként minden esetben húzzuk ki őket a konnektorból, a töltésüket is inkább a nappali órákban végezzük el, amikor figyelni tudunk rájuk. Ellenőrizzük a kábelek állapotát és inkább ne használjuk a problémás eszközöket. A füstérzékelő telepítése és az elemek rendszeres ellenőrzése életmentő lehet, ha valami váratlan történik. Emellett a rendszeres karbantartás biztonságosabbá teszi otthonunkat.

 

