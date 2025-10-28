október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

15°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az állatorvos válaszol

2 órája

A fagyos időtől az állatok is szenvednek – de mikor kell állatorvoshoz vinni őket?

Címkék#kutya#állatok#macska#dr. Jakab Ferenc

A levegő jelentős lehűlése, főleg, ha napközben melegebb idővel váltakozik, az állatok szervezetét is megviseli. Cikkünkben a hideg időjárás következményeire hívjuk fel a figyelmet az idei évben is.

Brunner Mónika

Az állatok elsősorban idősebb korban érzékenyebbek a hideg időjárásra, mondta dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa. 

Hideg van, vigyázzunk az állatokra Fotó: VEOL hideg időjárás
Aranyos állatok, hideg időjárás, 2025. A gondos gazdik felöltöztetik kedvenceiket, és a legzordabb körülmények között is figyelnek rájuk Fotó: VEOL 

A hideg időjárás kedvencünket is megviseli

Közeleg a tél, a hideg levegő miatt leggyakrabban légzőszervi és krónikus mozgásszervi panaszok jelenhetnek meg, vagy újulhatnak ki. Utóbbiak az ízületek, esetleg az izmok szintjén jelentkeznek az állatoknál. Az említett időjárási viszonyok ilyenkor nem a probléma okai, hanem tulajdonképpen felerősítik a már meglévő elváltozások okozta panaszokat, amik az ízületeket alkotó bármelyik szerv fájdalmával járhatnak (csontok, porcok, ízületi tokok, ínak, izmok). 

A kellemetlentől a fájdalomig terjedő tünetek tehát felhívják a figyelmet a mélyben lévő betegségre, ezért, bár a hagyományos fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők hasznosak lehetnek a tünetek enyhítésében, a gyógyszeres kezelés mégsem javasolt.

 – emelte ki az állatorvos. – A tüneteket enyhítő kezelés hosszú távon ugyanis a háttérben lévő betegségek súlyosbodást okozhatja, egyrészt azért, mert elfedi a problémát, amit ezáltal elhanyagolhatunk, másrészt úgynevezett elnyomást okoz, hiszen a tünetek tulajdonképpen a szervezetnek a gyógyulásra tett kísérletét jelzik. Elsősorban a krónikus betegséget kell orvosolni – hangsúlyozta dr. Jakab Ferenc. A helyes megközelítés tehát a krónikus ízületi problémák szakember általi kezelése és szükség esetén, alkalomszerűen, a tünetek enyhítésére adott gyógyszerek alkalmazása, tette hozzá dr. Jakab Ferenc. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu