A fagyos időtől az állatok is szenvednek – de mikor kell állatorvoshoz vinni őket?

Az állatok elsősorban idősebb korban érzékenyebbek a hideg időjárásra, mondta dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

Aranyos állatok, hideg időjárás, 2025. A gondos gazdik felöltöztetik kedvenceiket, és a legzordabb körülmények között is figyelnek rájuk Fotó: VEOL

A hideg időjárás kedvencünket is megviseli

Közeleg a tél, a hideg levegő miatt leggyakrabban légzőszervi és krónikus mozgásszervi panaszok jelenhetnek meg, vagy újulhatnak ki. Utóbbiak az ízületek, esetleg az izmok szintjén jelentkeznek az állatoknál. Az említett időjárási viszonyok ilyenkor nem a probléma okai, hanem tulajdonképpen felerősítik a már meglévő elváltozások okozta panaszokat, amik az ízületeket alkotó bármelyik szerv fájdalmával járhatnak (csontok, porcok, ízületi tokok, ínak, izmok).

A kellemetlentől a fájdalomig terjedő tünetek tehát felhívják a figyelmet a mélyben lévő betegségre, ezért, bár a hagyományos fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők hasznosak lehetnek a tünetek enyhítésében, a gyógyszeres kezelés mégsem javasolt.

– emelte ki az állatorvos. – A tüneteket enyhítő kezelés hosszú távon ugyanis a háttérben lévő betegségek súlyosbodást okozhatja, egyrészt azért, mert elfedi a problémát, amit ezáltal elhanyagolhatunk, másrészt úgynevezett elnyomást okoz, hiszen a tünetek tulajdonképpen a szervezetnek a gyógyulásra tett kísérletét jelzik. Elsősorban a krónikus betegséget kell orvosolni – hangsúlyozta dr. Jakab Ferenc. A helyes megközelítés tehát a krónikus ízületi problémák szakember általi kezelése és szükség esetén, alkalomszerűen, a tünetek enyhítésére adott gyógyszerek alkalmazása, tette hozzá dr. Jakab Ferenc.