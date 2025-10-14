Rekordok dőltek a Hóci piacon – hosszú sorokban kígyóztak a vásárlók Bogyiszlón (fotókkal)

Hosszú sorok kígyóztak a Hóci piac standjainál vasárnap Bogyiszlón, a Holt-Duna partján. Igazán különlegesre sikerült a legutóbbi piac, amely nemcsak az őszi termékeket kínált a vásárlóknak, hanem valódi kikapcsolódást is. A chilles hangulatról, és így a zenei aláfestésről Földi Tamás gondoskodott, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt élményt tartogatott, és a most debütáló Hűségprogramhoz is sokan csatlakoztak.

Bőséges volt a kínálat a Hóci piacon

Forrás: Facebook

Ami a kínálatot illeti, volt tök minden mennyiségben, a piac állandó árusai hozták a „kötelezőt”, kézműves sajtok, füstölt áru, sós- és édes harapnivalók, valamint az ízlelő bimbókat célba vevő egyéb finomságok, kézműves termékek, de még kötött áru is – a szervezők beszámolója szerint minden el is fogyott, rendkívül nagy sikere volt a hétvégi piacnak. A következőt november 9-én már a Márton-nap jegyében tartják – aki még nem volt, ne hagyja ki!