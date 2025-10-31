Hogy valami jót is mondjunk az e-rollerről – itt egy aranyos történet

Bájos jelenetnek lettem akaratlanul is szemtanúja. Egy fiatalokból álló társaság, kihasználva a kellemes őszi napsütést, Szekszárd központjában, az egyik pad köré csoportosulva beszélgetett. Egyszer csak odalépett hozzájuk egy idős hölgy, és az ifjak mellett álló elektromos rollerről kezdett érdeklődni. Erre az egyik fiú – vélhetően a tulaj – lelkes előadásba kezdett annak használatáról. Valami olyasmit is mondott, hogy a szabályok azért vannak, hogy betartsuk őket.

Megosztó közlekedési eszköz, kellemes beszédtéma

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Ez igaz. Csakhogy az e-rollerekről még nem rendelkezik KRESZ, miközben egyre többek használják, és a baleseti statisztikákban is egyre nagyobb számban megjelennek. De hogy valami jót is mondjunk róluk: ezúttal hidat teremtett két egymástól távol eső generáció között.