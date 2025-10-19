1 órája
Elképesztő látvány! Sportkocsikkal telt meg a Béla király tér (fotók, videó)
Különleges látványnak lehettek tanúi az érdeklődők a vármegye székhelyén. Jaguárok Szekszárdon: elképzelhetetlennek tűnik, de most megvalósult. Ám ezek a „ragadozók” szolidan viselkedtek.
Jaguárok Szekszárdon? Igen, ráadásul ugrásra készen álltak vasárnap délután a Béla király téren. De nem kell így utólag sem megijednie senkinek: nem a dél-amerikai őserdő félelmetes ragadozói sorjáztak a vármegye székhelyén, hanem az angol autómárka különleges gépcsodái. Ugyanis a hét végén Szekszárdon tartotta országos találkozóját a Jaguar Club Magyarország elkötelezett csapata – közölte portálunkkal Szőr Ferenc szervező.
Jaguárok Szekszárdon, kipányvázva a téren
Budapesttől Mátészalkán és Szombathelyen át egészen Veszprémig mintegy ötven jaguáros érkezett a városba, összesen huszonöt autóval. A Takler-birtok szolgált bázisként, innen rajzott ki a vendégsereg szombaton Mohácsra, megtekintve a helyi nevezetességeket. A csapat vasárnap Szekszárd látnivalóival ismerkedett, úgy, hogy a Jaguárokat „kipányvázták” a Béla király téri parkolóban, az arra járó közönség nagy érdeklődése közepette.
Volt is mit megcsodálni, hiszen az autók mindegyike tíz-húsz-harminc évet mondhat magáénak, tehát a veterán minősítést is kiérdemlik. Ám öreg autó nem vén autó – derült ki Szőr Ferenc leírásából: ezek a hagyományosan szép formavilágú, 3000-5000 köbcentis „fenevadak” ugyanis 200-400 lóerős teljesítménnyel rendelkeznek. Azaz, jóllehet alapból méltóságteljesen suhannak, de „vadászösztön” módban bárkivel képesek versenyre kelni.
