Természetes védelmező

A kávé egészséges? Minden reggel isszuk, mégsem tudjuk mit tesz a májunkkal

Címkék#egészség#kávé#májbetegség#máj#Jótékony#kávéfogyasztás

Presszó, cappuccino, melange, latte - mindegy, hogy melyiket isszuk, sokak számára a reggeli kávé a nap elengedhetetlen része. Azt azonban kevesen tudják, hogy a rendszeres fogyasztása milyen folyamatokat indít el a szervezetünkben. Hasznos egyáltalán? Egy friss kutatás foglalkozott a kávé hatásaival, íme az eredmények!

Teol.hu

A legtöbb ember amikor reggel kinyitja a szemét egyből indul a konyhába, hogy bekapcsolja a kávéfőzőt. Sokan addig még megszólalni sem hajlandók, amíg ki nem élvezik a napindító forró italukat. Ezt követően pedig a munkába menet, munka közben, sőt még jutalomként a nap végén is hajlamosak egy-egy csészével meginni belőle. Azonban kevesen foglalkozunk a kávé hatásaival, amelyekről nem minden esetben tudjuk azt sem eldönteni, hogy pozitívak vagy negatívak-e egyáltalán.

A kávé hatásai: májunk természetes védelmezője
A kávé hatásai: májunk természetes védelmezője
Fotó: Narong Khueankaew / Forrás:  Shutterstock

Miről szól a kutatás?

A Biochemical Pharmacology folyóiratban publikált írás szerint a kávé nemcsak világszerte az egyik legszélesebb körben fogyasztott ital, hanem potenciális egészségügyi előnyei is vannak. 

A kísérleti és klinikai bizonyítékok arra utalnak, hogy a rendszeres kávéfogyasztás csökkenti a májbetegségek kockázatát. 

Emellett számos jótékony módon támogatja májunk működését. A kávéban található klorogénsavak és polifenolok olyan természetes védőanyagok, amelyek gátolják a gyulladásos folyamatokat, és mérséklik a hegszövet képződését. Továbbá a kávé támogathatja az anyagcserét, és segíthet a zsírfelhalmozódás mérséklésében is.

A túlzásba vitt kávéfogyasztás nem megoldás.
A túlzásba vitt kávéfogyasztás nem megoldás.
Fotó: Inside Creative House / Forrás:  Shutterstock

A kávé hatásai: mit okoz ha túlzásba visszük a fogyasztást?

"A kevesebb, néha több" - ez a mondás a kávéfogyasztásra is igaz. Már napi két csésze rendszeres fogyasztása is kimutathatóan csökkenti több súlyos májbetegség kockázatát. A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy a túlzott kávéfogyasztásnapi öt csészénél több – már kedvezőtlenül befolyásolja a vérzsírértékeket, ami a szív- és érrendszer számára jelent problémát.

A legjobb, ha napi 2-3 csészével fogyasztunk. Ezzel nemcsak a napi kávészükségletünket elégíthetjük ki, de még májunknak is kedvezhetünk vele. 

 

 

