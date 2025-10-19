A nagy kávézó toplista – a vendégek szerint ezek a vármegye legjobbjai

Egy igazán jó kávéért nem kell messzire menni, hiszen Tolna vármegyében számos kiváló hely várja a helyieket és az idelátogatókat a Google értékelések alapján. A verseny nagyon szoros, ezért vendégvélemények alapján összeállítottuk toplistánkat.

Tóth Sándor A Kávé Háza tulajdonosa, aki szerint minden csésze egy történetet mesél el.

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

1. A Kávé Háza 1927 – 4.9

Ebben a kategóriában évek óta tartja az első helyezést a vármegyében a szekszárdi Kávé Háza. A vendégek kiemelik a helyben pörkölt kávé különlegességét és az ezzel járó finom illatokat, valamint a kávékülönlegességeket. Egy vendég szerint „A kávé szerelmeseinek kötelező megálló, zarándokhely, igazán élvezetes bármely különlegességet is válasszuk.” Több mint ezer értékelés alapján magabiztosan tartja helyét a képzeletbeli dobogó legfelső fokán.

2. Kávéműhely – 4.9

Zombán a fő út mellet várja vendégeit a Kávéműhely. A több száz értékelés kiemeli a hely „hangulatos környezetét” illetve a „figyelmes kiszolgálást”. Vendégek szerint a „kiváló kávé melett” egy nyári meleg napon a „minőségi fagyikat” is érdemes kipróbálni ha erre járunk.

2. Icie BAKERY – 4.9

Új belépőként hamar meghódította a helyiek szívét a szekszárdi Icie Bakery. Elsők között emelik ki az ide látogatok a „kedvességet és a vendégszeretetet”, valamint a modern fiatalos környezetet. Emellett hatalmas a kávéválaszték és a vendégek külön dicsérik a finom, változatos szendvicseket valamint a friss péksüteményeket.

Egy meleg kávé a barátokkal egy hangulatos helyen, tökéletes program a hűvösebb időkre.

Forrás: Shutterstock

3. Belvárosi Kávéház – 4.8

A harmadik helyet Szekszárd szívében, a Belvárosi Kávézó foglalja el. A hely különlegessége többek között kiváló elhelyezkedése a sétálóutcán. A vendégek gyakran dicsérik a „hangulatot és a légkört”, amely jó időben a hangulatos terasszal válik még vonzóbbá. A kávék mellett számos különleges tea is várja az ide látogatókat.

4. Anna Cukrászda – 4.8

Kakasdon az Anna Cukrászda nem kimondottan kávézó, de a vendégek mégis kiemelik a „finom kávékat” a hatalmas „sütemény választék” mellett. Nem utolsó szempont, hogy a gyerekeknek is kedveskednek külön játszó sarokkal, kinti játszótérrel, így a családosok egyik kedvelt helye lett.