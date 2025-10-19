október 19., vasárnap

Kenyér kvíz: ropogós tudáspróba frissen a kemencéből – te ki tudod tölteni hibátlanul?

Ez az alap táplálék évezredek óta a mindennapi élet és a hagyományok szimbóluma. Most egy különleges kenyér kvíz segítségével tesztelheti tudását erről az élelmiszerről. A játék révén nemcsak érdekességeket ismerhet meg, hanem jókedvet is csempészhet a napjába.

Szeri Árpád

Most, a Kenyér világnapja alkalmából egy igazán ínycsiklandó kihívással készültünk: íme, itt van a kenyér kvíz! Tesztelheti, hogy mennyire ismeri a világ és a magyar pékek hagyományait, valamint a kenyérhez kapcsolódó érdekes történeteket.

kenyér kvíz
A csapósok is megünnepelték a Kenyér Világnapját, ez az esemény adta a kenyér kvíz elkészítésének apropóját
Fotó: Mártonfai Dénes

Kenyér kvíz egy kis történelemmel

Vajon tudja, hol találták meg az első kelesztett őskenyér maradványait, vagy melyik híres francia péktermék ropog a legjobban? És persze nem maradhat ki a hazai vonal sem: mi a magyar félbarna kenyér összetétele és hány éve sül már a Magyarok Kenyere? Megtippelheti, hogy Magyarországon mennyi az egy főre jutó éves, átlagos kenyérfogyasztás. Sőt, még a Kenyérmúzeum helyét is be kell azonosítani – nem könnyű, de garantáltan szórakoztató!

Ez a kenyér kvíz nemcsak tudást, hanem jókedvet is kínál: jelölje be a helyes válaszokat, és tudja meg, mennyire otthonosan mozog a kenyér világában. Biztosan mosolyt csal az arcára, és talán még kedvet is ad jutalomként egy friss, illatos kenyér szelethez, tejjel vagy fűszeres sült hússal.

És ne feledje: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!

1.
Hol találták meg a kutatók az első kelesztett őskenyér maradványait?
2.
A franciák hosszú, ropogós kenyerét az egész világ ismeri. Mi a neve ennek a legendás pékterméknek?
3.
Melyik magyar kenyérfajta készül búza- és rozsliszt keverékéből?
4.
Mikor indult útjára a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem elnevezésű kezdeményezés?
5.
Hol található hazánkban a Kenyérmúzeum?
6.
Hozzávetőlegesen mennyi Magyarországon az egy főre jutó éves kenyérfogyasztás?
7.
Mit jelent a magyar szólás: Megette a kenyere javát?

 

