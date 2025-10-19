Kenyér kvíz: ropogós tudáspróba frissen a kemencéből – te ki tudod tölteni hibátlanul?

Most, a Kenyér világnapja alkalmából egy igazán ínycsiklandó kihívással készültünk: íme, itt van a kenyér kvíz! Tesztelheti, hogy mennyire ismeri a világ és a magyar pékek hagyományait, valamint a kenyérhez kapcsolódó érdekes történeteket.

A csapósok is megünnepelték a Kenyér Világnapját, ez az esemény adta a kenyér kvíz elkészítésének apropóját

Fotó: Mártonfai Dénes

Kenyér kvíz egy kis történelemmel

Vajon tudja, hol találták meg az első kelesztett őskenyér maradványait, vagy melyik híres francia péktermék ropog a legjobban? És persze nem maradhat ki a hazai vonal sem: mi a magyar félbarna kenyér összetétele és hány éve sül már a Magyarok Kenyere? Megtippelheti, hogy Magyarországon mennyi az egy főre jutó éves, átlagos kenyérfogyasztás. Sőt, még a Kenyérmúzeum helyét is be kell azonosítani – nem könnyű, de garantáltan szórakoztató!

Ez a kenyér kvíz nemcsak tudást, hanem jókedvet is kínál: jelölje be a helyes válaszokat, és tudja meg, mennyire otthonosan mozog a kenyér világában. Biztosan mosolyt csal az arcára, és talán még kedvet is ad jutalomként egy friss, illatos kenyér szelethez, tejjel vagy fűszeres sült hússal.

És ne feledje: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!