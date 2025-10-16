október 16., csütörtök

Egy csepp vér elég volt hozzá, hogy Lölő megtalálja az erdőben fekvő áldozatot

A kutya az ember barátja és néhány szakmában, mint amilyen a vadászat, nélkülözhetetlen segítőtársa is egyben. Legutóbb a Gyulaj Zrt. erdészetében bizonyosodott be, hogy mekkora szüksége van a vadászoknak egy kiképzett keresőkutya segítségére.

Kutny Gábor

A legnagyobb elővigyázatosság, a legpontosabban belőtt puska és a legetikusabb vadászati törekvések ellenére is előfordul, hogy sebzés történik a vadászatok során. Ennek sem a vendég, sem a vadgazda, sem a kísérő nem örül, hiszen nagy érték a nemes vad, sok munka veszhet kárba, ha nem találják meg. A napokban, esti vadászat során történt, hogy egy igen öreg, 14 évesre és 3,5 kilogramm trófeatömegűre becsült dámbikát sebzett meg egy vendég vadász. A keresésre az idő előrehaladtával már nem kerülhetett sor, így másnap reggelre vérebvezető segítségét kérték. A keresőkutya végül sikerrel járt. 

A keresőkutya végül sikerrel járt – egy csepp vér is elég volt számára, hogy megtalálja a vadat (Beküldött fotó)

Hannoveri kan keresőkutya indult a vad nyomába

A keresés megkezdésekor egy csepp vért találtak csak a rálövés helyén, a két verekedő bika ráadásul két irányba futva nehezítette a munkát, két külön nyomot indítva el. A hároméves hannoveri kan keresőkutya, Szépvölgyi Nyomkövető Damaszk, hívónevén Lölő, végül sikerrel oldotta meg a feladatot és megtalálta az akkor már dermedten fekvő értékes dámbikát, a gazdája, a terület és az elejtő közös örömére. 

– Van egy régi vadász mondás, mely szerint „Eb a vadász kutya nélkül”, és ez nagyon igaz – mondja Gőbölös Péter a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója. – Akár a keresésben, akár a sebzett vad felkutatásában, akár az elejtett apróvad visszahozatalában elengedhetetlen segítség a kutya. Különösen igaz ez nagyvad vadászatakor, olyan esetekben, amikor a vadász a kutya segítségével a vadat meg tudja óvni az indokolatlan szenvedéstől. Ha a kutya megtalálja a sebzett állatot, a vadász kellő tisztelet mellett tudja megadni neki a kegyelemdöfést – húzta alá Gőbölös Péter. 

 

