Kicsik nagy színpadon – tündéri ovisok szavaltak Tolnán, mutatjuk a galériát!

Benedek Elek születésnapja adja az apropóját a Magyar Népmese Napjának. Tolnán az Aprajafalva óvoda pedagógusai erre a napra időzítették versmondó versenyüket.

Versmondó verseny Tolnán Fotós: Kiss Albert

A cél, hogy a város különböző óvodáiba járó gyerekek kapcsolatokat építsenek egymással és fejlesszék kommunikációs képességeiket. Minden óvodai csoportból a legtalpraesettebbet választották ki az óvónők, akik kiegészülve a faddi óvodásokkal, összesen tizenhatan mondtak könnyen megtanulható gyerek verseket Tolnán, a Mag-Házban.