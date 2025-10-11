Magyar Népmese Napja
Kicsik nagy színpadon – tündéri ovisok szavaltak Tolnán, mutatjuk a galériát!
Benedek Elek születésnapja adja az apropóját a Magyar Népmese Napjának. Tolnán az Aprajafalva óvoda pedagógusai erre a napra időzítették versmondó versenyüket.
A cél, hogy a város különböző óvodáiba járó gyerekek kapcsolatokat építsenek egymással és fejlesszék kommunikációs képességeiket. Minden óvodai csoportból a legtalpraesettebbet választották ki az óvónők, akik kiegészülve a faddi óvodásokkal, összesen tizenhatan mondtak könnyen megtanulható gyerek verseket Tolnán, a Mag-Házban.
Magyar Népmese Napja a tolnai ovibanFotók: Kiss Albert
