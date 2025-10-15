Durva: rémisztő kígyót talált egy szekszárdi férfi a kertjében (fotó)

A látvány nem mindennapi, és sokakat megijeszt, de olvasónk nem hezitált. Egyből telefont fogott és fotókat készített. A kígyó a kertben gyorsan végigkúszott, majd a bokrok között próbált menedéket találni.

Kígyó a kertben: rémisztő látvány, de nem jelent veszélyt az emberre.

Forrás: olvasói fotó

Veszélyesek ezek az állatok?

Magyarországon a mérges kígyók, mint a rákosi- és a keresztesvipera, csak nagyon ritkán fordulnak elő, lakott területeken szinte egyáltalán nem jelennek meg. A Balaton környékén leginkább olyan fajokkal találkozhatunk, amelyek nem jelentenek közvetlen veszélyt az emberekre. Ilyen a vízisikló és a rézsikló. Ezek a fajok nincs mérgük, és alapvetően nem támadnak emberre, sokkal inkább megriadnak, ha megzavarják őket.

Miért fordul elő kígyó a kertben?

A kígyók főként táplálék reményében kerülnek a lakott területekre. Ha udvarunkon rendszeresen látunk békákat, gyíkokat vagy apró rágcsálókat, akkor csak idő kérdése, hogy egy kígyót is találjunk.

A vízisikló rendszerint a vizes élőhelyekhez vonzódik, de előfordulhat csatornák, tavak közelében fekvő telkeken is.

A rézsikló inkább a napos, szárazabb helyeket kedveli, így a kőrakások, farakások, sövények környéke lehet számára ideális rejtekhely.

Semmiképp se próbáljuk meg befogni vagy agyoncsapni a kígyókat!

Forrás: olvasói fotó

Mit tegyünk, ha kígyót találunk udvarunkon?

Ha ilyen váratlan vendég tűnik fel az udvaron, érdemes néhány alapvető szabályt betartani: