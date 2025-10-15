1 órája
Durva: rémisztő kígyót talált egy szekszárdi férfi a kertjében (fotó)
Nem mindennapi látvány fogadott egy szekszárdi születésű férfit, aki Balaton-parti udvarán találkozott a rémisztő betolakodóval. A tó melletti településeken egyáltalán nem ritka egy-egy kígyó a kertben, de ez vajon jelent valós veszélyt?
A látvány nem mindennapi, és sokakat megijeszt, de olvasónk nem hezitált. Egyből telefont fogott és fotókat készített. A kígyó a kertben gyorsan végigkúszott, majd a bokrok között próbált menedéket találni.
Veszélyesek ezek az állatok?
Magyarországon a mérges kígyók, mint a rákosi- és a keresztesvipera, csak nagyon ritkán fordulnak elő, lakott területeken szinte egyáltalán nem jelennek meg. A Balaton környékén leginkább olyan fajokkal találkozhatunk, amelyek nem jelentenek közvetlen veszélyt az emberekre. Ilyen a vízisikló és a rézsikló. Ezek a fajok nincs mérgük, és alapvetően nem támadnak emberre, sokkal inkább megriadnak, ha megzavarják őket.
Miért fordul elő kígyó a kertben?
A kígyók főként táplálék reményében kerülnek a lakott területekre. Ha udvarunkon rendszeresen látunk békákat, gyíkokat vagy apró rágcsálókat, akkor csak idő kérdése, hogy egy kígyót is találjunk.
- A vízisikló rendszerint a vizes élőhelyekhez vonzódik, de előfordulhat csatornák, tavak közelében fekvő telkeken is.
- A rézsikló inkább a napos, szárazabb helyeket kedveli, így a kőrakások, farakások, sövények környéke lehet számára ideális rejtekhely.
Mit tegyünk, ha kígyót találunk udvarunkon?
Ha ilyen váratlan vendég tűnik fel az udvaron, érdemes néhány alapvető szabályt betartani:
- Ne bántsd az állatot! - Tilos bántalmazni, elpusztítani vagy befogni. Hazánkban a siklók védett fajnak számítanak, amelyek eszmei értéke akár 25 000 forint is lehet.
- Ne próbáld bottal elkergetni! - Ha provokáljuk az állatot, ösztönösen védekezni kezd. Ez pedig a legtöbbeknek kifejezetten ijesztő lehet.
- Türelmesen várd ki a távozását! - Gyakori, hogy néhány perc után magától továbbkúszik.
- Hívj szakértőt, ha huzamosabb ideig marad az udvarban! - A helyi állatvédelmi szervezet vagy természetvédelmi szakember segíthet szakszerűen eltávolítani a betolakodót kertünkből.