Durva: rémisztő kígyót talált egy szekszárdi férfi a kertjében (fotó)

Nem mindennapi látvány fogadott egy szekszárdi születésű férfit, aki Balaton-parti udvarán találkozott a rémisztő betolakodóval. A tó melletti településeken egyáltalán nem ritka egy-egy kígyó a kertben, de ez vajon jelent valós veszélyt?

Teol.hu

A látvány nem mindennapi, és sokakat megijeszt, de olvasónk nem hezitált. Egyből telefont fogott és fotókat készített. A kígyó a kertben gyorsan végigkúszott, majd a bokrok között próbált menedéket találni. 

Kígyó a kertben: rémisztő látvány, de nem jelent veszélyt az emberre.
Forrás: olvasói fotó

Veszélyesek ezek az állatok?

Magyarországon a mérges kígyók, mint a rákosi- és a keresztesvipera, csak nagyon ritkán fordulnak elő, lakott területeken szinte egyáltalán nem jelennek meg. A Balaton környékén leginkább olyan fajokkal találkozhatunk, amelyek nem jelentenek közvetlen veszélyt az emberekre. Ilyen a vízisikló és a rézsikló. Ezek a fajok nincs mérgük, és alapvetően nem támadnak emberre, sokkal inkább megriadnak, ha megzavarják őket.

Miért fordul elő kígyó a kertben?

A kígyók főként táplálék reményében kerülnek a lakott területekre. Ha udvarunkon rendszeresen látunk békákat, gyíkokat vagy apró rágcsálókat, akkor csak idő kérdése, hogy egy kígyót is találjunk

  • A vízisikló rendszerint a vizes élőhelyekhez vonzódik, de előfordulhat csatornák, tavak közelében fekvő telkeken is.
  • A rézsikló inkább a napos, szárazabb helyeket kedveli, így a kőrakások, farakások, sövények környéke lehet számára ideális rejtekhely.
Semmiképp se próbáljuk meg befogni vagy agyoncsapni a kígyókat!
Forrás: olvasói fotó

Mit tegyünk, ha kígyót találunk udvarunkon?

Ha ilyen váratlan vendég tűnik fel az udvaron, érdemes néhány alapvető szabályt betartani:

  • Ne bántsd az állatot! - Tilos bántalmazni, elpusztítani vagy befogni. Hazánkban a siklók védett fajnak számítanak, amelyek eszmei értéke akár 25 000 forint is lehet.
  • Ne próbáld bottal elkergetni! - Ha provokáljuk az állatot, ösztönösen védekezni kezd. Ez pedig a legtöbbeknek kifejezetten ijesztő lehet.
  • Türelmesen várd ki a távozását! - Gyakori, hogy néhány perc után magától továbbkúszik.
  • Hívj szakértőt, ha huzamosabb ideig marad az udvarban! - A helyi állatvédelmi szervezet vagy természetvédelmi szakember segíthet szakszerűen eltávolítani a betolakodót kertünkből.

 

