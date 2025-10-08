„Kilóg a lóláb” – botrányos döntések dühítették fel Tieger Endrét a Nemzeti Vágtán

– Olyan bírói döntések sorozata sújtott minket, amit nem lehetett kivédeni. Bár minden lehetségest megtettünk a siker érdekében, elvéreztünk, de nagyon kilóg a lóláb. Egyértelmű volt, hogy arra megy, ne tudjak idén nyerni Szilvásváradon a Nemzeti Vágta előfutamán, és az is látszott, hogy a szervezők kit akartak a díjhoz segíteni – mondta feldúltan Tieger Endre. – Nincs olyan a lósport egyetlen ágában sem, hogy valakit álló helyzetből indítanak versenyezni, de velünk ezt is megtették – tette hozzá.

Kilóg a lóláb – nem volt tiszta a verseny, mondta Tieger Endre

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: TEOL

Négy start kellett a Nemzeti Vágta előfutamán

– Négyszer indították különböző okok miatt a futamot, és volt, hogy szabályos rajt után verseny közben fújták vissza a mezőnyt. Olyan érthetetlen döntések születtek, amik méltatlanok egy ilyen színvonalú versenyhez – állítja az idős hajtó. Évtizedek óta versenyzem, de ilyen döntésekkel még soha nem találkoztam. Nyilván hangot adtam a nemtetszésemnek, de hát ezért nem fogják újra futattni a mezőnyt – mondta a többször vágta bajnok.

Felháborodott Dombóváriak

Egy közel harminc fős csapat kísérte el a Nemzeti Vágtára a Tieger családot. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere a helyszínen szurkolta végig a versenyt, és ahogy az egész szektor, ő is fel volt háborodva a történteken. – Nagyon büszke vagyok arra a küzdő szellemre, amit ismét megvillantott Tieger Endre – mondta a polgármester. – Minta lehet mindenki számára, hogy egy közel 80 esztendős ember hogyan hajt az álmai megvalósulásáért. Én személy szerint a verseny után hosszasan beszéltem vele és arra kértem, ne adja fel, gondolja át higgadtan a történteket és mutassa meg, miért nyert eddig ötször már ezen a versenyen – tette hozzá Pintér Szilárd.

– A verseny előtt úgy voltam, ha minden rendben megy, akkor ez lesz az utolsó versenyem, átadom a szárat a fiamnak. De most dolgozik bennem a düh és a bizonyítási vágy. Nyilván a korom miatt azért végig kell gondolnom, hogy van- e bennem még egy verseny. Most azt érzem, így nem lehet befejezni, mert méltatlan mindahhoz, amit eddig elértünk. Ha tisztességes körülmények között nyer a jobbik, azt el tudom fogadni. Most azt gondolom, jövőre odaállok még egyszer és megmutatom utoljára, ki ül a bakon.