1 órája
Egy ágyban a kutyával – meghittség vagy hiba?
A kutyatartás kérdéseiben még az ebtartók sem értenek egyet. Ha szóba kerül egy társaságban, hogy jó-e, ha a kutya ágyban alszik, nagyon megosztó válaszok érkezhetnek. Egészen biztosan lesz egy tábor az ellenérvek mellett, és valószínűleg lesz egy hasonló erejű üdvözlő véleményeket megfogalmazó csoportosulás. De mit szól a gazda ágyába történő beengedés mellett, és mi ellene?
A mindent megelőző kérdés az, hogy hol a helye a kutyának? Van egy jelentős rétege az ebtartóknak, akik már azt elfogadhatatlannak tartják, ha a kutya a lakásba is bejöhet, és vannak azok, akik szerint a kutya családtag, tehát köztünk van a helye. A kutya ágyban alvása szempontjából ők az igazi célcsoport. Ők tudják, hogy imádott négylábújuk minden lehetséges eszközt bevet majd azért, hogy helyet követeljen magának a gazda mellett. Kétségtelen, hogy a kölcsönös fizikai közelség alapvetően úgy a kutyának, mint tartójának jót tesz. De élvezhetik ezt a közelséget egyszerűen a TV-néző fotelből is vagy a szőnyegen, egy napi rutinná fejlődő birkózás közepette. És itt válik el élesen a megítélés.
A rendíthetetlen gazdák úgy vélik, inkább külön ágyban aludjanak, mindenkinek megvan a maga helye. Ez nevelés kérdése. A gazda a felelős a keretek meghatározásáért és a betartásáért. Amennyiben az a döntés, hogy nem szabad az ágyra felmenni, akkor ezt mindenkinek be kell tartani és tartatni. A kutyának ez lelki sérülést nem okoz. Megtanulja, hogy ez a rend. Az ágyon kívül napközben lehet sok más alkalom, hogy a gazdához való közelséget megélje – mondja dr. Borus István állatorvos. És vannak, akik felengedik az ágyra – ne adj Isten még a takaró alá is – a házi kedvencet.
Kutya ágyban, de hol alszol te?
Tanulmányok igazolják, hogy a kutya közeli jelenléte fokozza gazdájában a biztonság és a meghittség érzését. Az elalvás előtti simogatása fokozhatja az oxitocin nevű, jó közérzetért felelős hormon szintjét, és ezen kívül segít legyőzni az agressziót, s fokozza az empátiára való készséget. Az ilyen ember boldogabban is ébred. Ez többek között arra vezethető vissza, hogy a kutyák feltétel nélküli szeretetet testesítenek meg. Viszont ezért még nem kell feltétlenül gazdája ágyában aludnia. A komfortosság szempontjából egy nagytestű kutyával együtt aludni nem biztos, hogy igazán kényelmes, de igaz lehet ez akkor is, ha több kistestű kutyával osztjuk meg az ágyat – mondja dr. Borus István állatorvos. Éjszaka, amikor szeretnénk megfordulni vagy helyzetet változtatni, akkor a kis és nagy kedvencek befolyásolják a lehetőségeinket. Szóval ezt is érdemes számításba venni, amikor arról döntünk, hogy beengedjük-e a kedvencünket az ágyba.
Fő szempont a higiénia, de ki a főnök?
De mindemellett feltétlenül figyelembe kell vennünk számos higiéniai tényezőt is. Az allergiásoknak például egészen biztosan el kell tekinteniük attól, hogy kutyájuk velük együtt, közös hálószobában éjszakázzon, de az is megfontolandó, hogy egyáltalán legyen-e állat a házban. Ami pedig talán a legizgalmasabb kérdés az az, ha kedvenc négylábúja ön mellett alhat az ágyban, igen könnyen rangsorbeli problémák alakulhatnak ki. Mert az együtt éjszakázó kutya, bizonyos körülmények között már nem ismeri el a gazdát orientációul szolgáló személynek, illetve alfa-állatnak. Ráadásul a kutya féltékenyen és agresszíven reagálhat a gazdája partnerére. Ez aztán abban mutatkozhat meg, hogy gazdája partnerét kiűzi az ágyból, vagy akár teljesen meg is akadályozza, hogy egyáltalán befeküdjön oda. Dr. Borus István állatorvos azt mondja, az a kutya aki túlzottan kötődik a gazdijához, anélkül is lehet féltékeny, hogy együtt aludna vele. Nem az együtt alvástól alakul ki a féltékenység. A főnökség nem az ágyban dől el. A gazda határozza meg a szabályokat, Ez kötelessége és felelőssége a jó gazdának. A kutyusnak szüksége van világos egyértelmű határokra, mert ezeken belül tudja szabadnak érezni magát. Kedvenceink számítanak a gazdáikra, nem csak az ellátás terén, hanem a viselkedési szabályok meghatározásában is.