Egy ágyban a kutyával – meghittség vagy hiba?

A mindent megelőző kérdés az, hogy hol a helye a kutyának? Van egy jelentős rétege az ebtartóknak, akik már azt elfogadhatatlannak tartják, ha a kutya a lakásba is bejöhet, és vannak azok, akik szerint a kutya családtag, tehát köztünk van a helye. A kutya ágyban alvása szempontjából ők az igazi célcsoport. Ők tudják, hogy imádott négylábújuk minden lehetséges eszközt bevet majd azért, hogy helyet követeljen magának a gazda mellett. Kétségtelen, hogy a kölcsönös fizikai közelség alapvetően úgy a kutyának, mint tartójának jót tesz. De élvezhetik ezt a közelséget egyszerűen a TV-néző fotelből is vagy a szőnyegen, egy napi rutinná fejlődő birkózás közepette. És itt válik el élesen a megítélés.

Kutya ágyban alvása – előnyök és hátrányok

Forrás: Mediaworks

A rendíthetetlen gazdák úgy vélik, inkább külön ágyban aludjanak, mindenkinek megvan a maga helye. Ez nevelés kérdése. A gazda a felelős a keretek meghatározásáért és a betartásáért. Amennyiben az a döntés, hogy nem szabad az ágyra felmenni, akkor ezt mindenkinek be kell tartani és tartatni. A kutyának ez lelki sérülést nem okoz. Megtanulja, hogy ez a rend. Az ágyon kívül napközben lehet sok más alkalom, hogy a gazdához való közelséget megélje – mondja dr. Borus István állatorvos. És vannak, akik felengedik az ágyra – ne adj Isten még a takaró alá is – a házi kedvencet.

Kutya ágyban, de hol alszol te?

Tanulmányok igazolják, hogy a kutya közeli jelenléte fokozza gazdájában a biztonság és a meghittség érzését. Az elalvás előtti simogatása fokozhatja az oxitocin nevű, jó közérzetért felelős hormon szintjét, és ezen kívül segít legyőzni az agressziót, s fokozza az empátiára való készséget. Az ilyen ember boldogabban is ébred. Ez többek között arra vezethető vissza, hogy a kutyák feltétel nélküli szeretetet testesítenek meg. Viszont ezért még nem kell feltétlenül gazdája ágyában aludnia. A komfortosság szempontjából egy nagytestű kutyával együtt aludni nem biztos, hogy igazán kényelmes, de igaz lehet ez akkor is, ha több kistestű kutyával osztjuk meg az ágyat – mondja dr. Borus István állatorvos. Éjszaka, amikor szeretnénk megfordulni vagy helyzetet változtatni, akkor a kis és nagy kedvencek befolyásolják a lehetőségeinket. Szóval ezt is érdemes számításba venni, amikor arról döntünk, hogy beengedjük-e a kedvencünket az ágyba.