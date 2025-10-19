október 19., vasárnap

A rend a lelke mindennek

1 órája

Rendet a lakásban: minimalista megoldások kis helyre

Szeretnénk új bútorokat, könyveket, konyhai eszközöket vásárolni, vagy csak egy nagyobb tévét beszerezni, de nem tudjuk ezeket hova rakni. Ilyenkor különösen fontos, hogy otthonunk ne zsúfolt legyen, hanem inkább átgondoltan dekorált és funkcionális. Ehhez pedig mindössze néhány egyszerű lakberendezési lépést kell megtennünk.

Teol.hu

A modern városi élet egyik legnagyobb kihívása a helyhiány. Egyre többen élnek kis alapterületű lakásokban, ahol minden négyzetméter számít. A minimalizmus napjainkban egyre elterjedtebb esztétikai irányzat. A kevesebb tárgy nemcsak több helyet, hanem nyugalmat és tisztaságérzetet is teremt. Viszont nem kell lemondanunk szeretett bútorainkról és eszközeinkről. Néhány tudatos lakberendezési trükkel letisztulttá és rendezetté varázsolhatjuk zsúfolt otthonunkat.

Lakberendezés: a rend alapja a rendszerezés.
Lakberendezés: a rend alapja a rendszerezés. Fotó: Studio Romantic / Forrás:  Shutterstock

Gondolkodjunk tudatosan: a kevesebb több

A tudatos lakberendezés első lépése a felesleges tárgyak kiszűrése. Kérdezzük meg magunktól minden egyes tárgynál: valóban szükségem van erre? Használom, vagy csak foglalja a helyet? A cél nem az, hogy egy üres, személytelen térben éljünk, hanem hogy csak az maradjon meg, ami örömet okoz, vagy praktikus szerepet tölt be. 

Ha a szekrények polcain, vagy a fiókoknál tárolókat használunk, könnyen tudjuk rendszerezni az olyan kisebb tárgyakat és eszközöket, amelyek ellenkező esetben csak hánykolódnának két használat között.

Csaljunk a lakberendezésnél!

A multifunkcionális bútoroknak óriási szerepe lehet, ha szeretnénk a kis terünket minél jobban kihasználni. Lehetőleg válasszunk olyan darabokat, amelyek tárolófunkcióval is rendelkeznek. Például ágyneműtartós ágyat, fiókos padot vagy lehajtható asztalt. A kanapéágy pedig tökéletes megoldás garzonokba, ahol a nappali és a hálószoba egy térben van.

A kisebb helyiségekből is ki tudjuk hozni a maximumot.
A kisebb helyiségekből is ki tudjuk hozni a maximumot.
Fotó: Pavel Adashkevich / Forrás:  Shutterstock

A dekoráció lehet egyszerre karakteres és minimalista

A legnagyobb problémát a rengeteg apró tárgy szokta jelenteni, amelyek egy idő után porfogóvá válnak. Néhány jól megválasztott dekoráció, mint például egy nagyobb növény, egy letisztult festmény vagy egy mutatós lámpa sokkal többet mond, mint tucatnyi apró csecsebecse. 

Okosan válasszuk meg otthonunk színeit!

A világos színek, különösen a fehér, bézs és pasztell árnyalatok, optikailag növelik a teret. Egy világos fal visszaveri a fényt, így a helyiség tágasabbnak hat. Érdemes úgy berendezni lakásunkat, hogy a beszűrődő fények minél jobban érvényesüljenek.

Sok esetben nehéz lehet megválni szeretett tárgyainktól, ha nem találjuk azok helyét a lakásunkban. Viszont mindössze pár apró változtatás után érezni fogjuk a különbséget. Ezzel pedig sokkal jobban érezhetjük magunkat saját otthonunkban. Szerencsére az interneten megannyi inspirációt találhatunk, ha nem tudnánk, hogy milyen irányba induljunk el. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
