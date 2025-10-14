Sárközi lányok lettek a Pécsváradi Leányvásár legszebbjei (képgalériával)

Két sárközi lány aratott sikert idén a Pécsváradi Leányvásár Szépe választáson. Ill Patrícia, az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes táncosa a zsűri döntése alapján nyerte el a Pécsváradi Leányvásár Szépe címet, míg Vlaics Dalma, a bátai Sárköz Néptáncegyüttes táncosa közönségdíjas lett szombaton. Előbbi lány sárközi menyasszony, utóbbi bátai református viseletben képviselte egyesületét. A hagyományőrző rendezvényen összesen tizenhárom hölgy mérette meg magát, a délutánt a vásár forgatagában töltötték, miközben a zsűri tagjai a közönség soraiban figyelték őket, így senki sem tudhatta, mikor születik meg a döntés.

Az idei Pécsváradi Leányvásár Szépei: a közönségdíjas Vlaics Dalma és a zsűri által kiválasztott Ill Patrícia

A fellépők között is bőven voltak Tolna vármegyeiek

A hétvégi rendezvényen a fellépők között is szép számmal lehetett Tolna vármegyeieket találni. A szekszárdi Sor Páji pe lulugyi tánccsoport, a bátai Sárköz Néptáncegyüttes, a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes, a decsi „Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző Egyesület, a szintén decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes, az őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesület és a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület táncosai is színpadra léptek.

Volt, hogy decsi lány lett a Pécsváradi Leányvásár Szépe

Két éve egy decsi lány, Szabó Veronika lett a Pécsváradi Leányvásár Szépe, az idei rendezvényről pedig itt talál képgalériát.

