október 14., kedd

Helén névnap

17°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományőrzés

2 órája

Sárközi lányok lettek a Pécsváradi Leányvásár legszebbjei (képgalériával)

Címkék#pécsváradi leányvásár#szépségverseny#Sárköz

Hétvégén rendezték a szomszédos Baranya vármegye egyik legnagyobb hagyományőrző programját. Tolna vármegye évről évre képviselteti magát, ráadásul a Pécsváradi Leányvásár Szépe választás ezúttal kettős sárközi sikert hozott.

Révészné Hanol Erzsébet

Két sárközi lány aratott sikert idén a Pécsváradi Leányvásár Szépe választáson. Ill Patrícia, az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes táncosa a zsűri döntése alapján nyerte el a Pécsváradi Leányvásár Szépe címet, míg Vlaics Dalma, a bátai Sárköz Néptáncegyüttes táncosa közönségdíjas lett szombaton. Előbbi lány sárközi menyasszony, utóbbi bátai református viseletben képviselte egyesületét. A hagyományőrző rendezvényen összesen tizenhárom hölgy mérette meg magát, a délutánt a vásár forgatagában töltötték, miközben a zsűri tagjai a közönség soraiban figyelték őket, így senki sem tudhatta, mikor születik meg a döntés.

A Pécsváradi Leányvásár Szépe választás eredményhirdetése
Az idei Pécsváradi Leányvásár Szépei: a közönségdíjas Vlaics Dalma és a zsűri által kiválasztott Ill Patrícia
Forrás:  Facebook

A fellépők között is bőven voltak Tolna vármegyeiek

A hétvégi rendezvényen a fellépők között is szép számmal lehetett Tolna vármegyeieket találni. A szekszárdi Sor Páji pe lulugyi tánccsoport, a bátai Sárköz Néptáncegyüttes, a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes, a decsi „Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző Egyesület, a szintén decsi Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes, az őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesület és a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület táncosai is színpadra léptek.

Volt, hogy decsi lány lett a Pécsváradi Leányvásár Szépe

Két éve egy decsi lány, Szabó Veronika lett a Pécsváradi Leányvásár Szépe, az idei rendezvényről pedig itt talál képgalériát.

A TOVÁBBI FOTÓKAT ITT TALÁLJA, KATTINTSON IDE!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu