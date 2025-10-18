A magyarok szent étele: a tányérról lelógó rántotthús – mit árul el rólunk ez a szokás?

A mai magyar étkezési kultúra sajátos jelensége, hogy a mennyiséget azonosítjuk a minőséggel. Egy éttermet gyakran az alapján ítélünk meg, hogy „mekkorák az adagok”, nem pedig aszerint, milyen élményt nyújt az étel. Ha lelóg a rántotthús a tányérról, az jó. Ha marad belőle másnapra is, az még jobb. De vajon mikor és miért lett a túlevés a vendégszeretet mércéje?

A vendég akkor boldog, ha lelóg a rántotthús a tányérról – változnak az étkezési szokások

Lelóg a rántotthús, avagy a tukmálás művészete

Ismerős a helyzet: vendégségben vagy, éppen csak csipegetnél, de a háziasszony nem tágít, míg nem pakolta meg harmadszor is a tányérod. Aztán mindenki a kanapén fújtat, és csak azért nem alszik el azonnal, mert vendégségben ezt mégsem illik. A tukmálást mesteri szintre emeltük szinte kulturális kötelességgé vált, hogy a vendég „degeszre” egye magát. De miért az étel mennyiségében mérjük a szeretetet? Miért gondoljuk, hogy attól lesz valaki jó házigazda, ha a vendég már alig bír megmozdulni az asztaltól? Ez a szemlélet nemcsak a vendéglátásban, hanem a családi asztaloknál is megjelenik: ha vasárnap nem roskadozik az asztal, mintha nem is lenne igazi ünnep.

Fuksz Márta, a Wosinsky Mór Múzeum néprajzkutatója szerint ez a szokásrend nem több, mint az utolsó ötven év terméke – a jólét és a tömegtermelés egyik vadhajtása. A 18. századig az emberek nem ettek naponta háromszor, és az étrendjük alapvetően kásaalapú volt, amit disznózsírral, tojással, túróval egészítettek ki. A nagy lakomák évente csak néhányszor fordultak elő – például disznóvágáskor, vagy karácsonykor. A 20. század második felében azonban megváltozott a helyzet. A korszakban a mennyiség lett a minőség pótléka: a bőség és a mennyiség a jólét szimbóluma lett. Később, az amerikai mintákat követve, a gyorsételek, a nagy adagok és az olcsó tömegtermelés még inkább eltorzították az étkezéshez való viszonyunkat.

A klasszikus vendéglátás nem a zabálásról szól

Vörös Krisztián séf szerint a klasszikus vendéglátásban sosem az volt a cél, hogy a vendég „degeszre egye” magát, majd amit nem bír megenni, azt dobozban hazavigye. A modern gasztronómia lényege az élmény – az ízek harmóniája, a tálalás, a hangulat és a társaság. Sok vendég ma is gyanakodva nézi a kisebb adagokat, pedig a kulináris élmény nem az étel mennyiségén múlik. Egyre többen tapasztalják meg külföldi utazásaik során, hogy a minőség, a friss alapanyag, a gondosan megkomponált fogás sokkal többet ad, mint egy túlcsorduló tányér.