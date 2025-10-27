október 27., hétfő

Márton-napra készülnek a pincék, de a bor már most drágább lehet

Címkék#Mészáros Pincészet#márton-nap#Szekszárdi borvidéken#bor

Tolna vármegye két borvidékén – a tolnain és a szekszárdin – már befejeződött a szüret. Immár hagyomány lett hazánkban is – a fogyasztók el is várják – hogy Márton-napra elkészüljenek az új borok és nem csak megkóstolni, de vásárolni lehessen belőlük.

Mauthner Ilona

A Szekszárdi borvidéken két hete fejeződött be a szüret, a termelők a pincemunkákkal vannak még elfoglalva, de már elkészültek az új borok is. A legtöbb borászat készül a Márton-napra, nem csak az új boraikat mutatják be, de finom libasülteket is kínálnak mellé.

Márton nap előtt elkészültek a friss borok
Márton-nap előtt már elkészültek a friss rosék, fehérborok, a Mészáros Pincészetnél is nagyon készülnek az ünnepre
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  Tolnai Népújság

Márton-napra a borászok, fogyasztók egyaránt készülnek

A szekszárdi Mészáros Pincészet friss borai – irsai olivér és többféle rosé – már a szaküzletekben vannak. Mészáros Péter, a borászat egyik tulajdonosa elmondta, november 11-én Márton-napján a szekszárdi borászok náluk tartják az összejövetelüket, de több borkedvelő társaságot is fogadnak azokban a napokban. Úgy tűnik, van igény a Márton-napi hagyomány ápolására.

Amúgy a pincében van még bőven munka, a vörösek még kádon vannak, erjednek, vissza van még a préselés, a borok kezelése folyamatos és töltik fel a hordókat a borászok.

A fiatal borászt arról is kérdeztük, van-e tervükben bor árának emelése.

– Utoljára két éve emeltünk árat, de az elmúlt időszakban olyan mértékben nőtt mindennek az ára, ami a szőlőműveléshez, borászathoz kell, hogy igen, muszáj árat emelni. A borfogyasztás most úgy tűnik, mintha egyenletesebb lenne. Bizakodók vagyunk, év végére már vannak céges megrendeléseink, sokat segít a „repi adó” eltörlése, így a cégek is bátrabban ajándékoznak bort a munkatársaiknak, partnereiknek.

Kénytelenek árat emelni a borászok

Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere arra hívta fel a borászok figyelmét, hogy magasak az alkoholok a borokban, ami kicsit megzavarhatja a bor harmóniáját. A kezelés szempontjából a magas extrakttal is kell törődni, ez a derítésnél, öntisztulásnál vár el nagyobb figyelmet a termelőtől. A könnyed rosék már az üzletekben vannak.

Ami a borfogyasztást illeti, úgy tűnik, stabilizálódott a piac, mondta a szakember, talán a borászok árat is tudnak majd emelni, tette hozzá.

A szekszárdi Bodri Pincészet főborásza, Urbán Péter elmondta, náluk is elkészültek a korai fajta fehérborok és a rosék. Emellett zajlik a szüret utáni munka, préselnek, több vörös fajta van még törkölyön. Márton-napra több foglalásuk is van, november 8-án már érkezik egy csoport, libás ételek mellé újborokat kóstolhatnak.

Urbán Péter elmondta, ők is nagyon bíznak abban, hogy tudnak majd borárat emelni, hiszen minden alapanyag megdrágult. Az aranyszínű sárgaság, a szőlő betegsége viszont nagyon nyomasztja a legtöbb szőlőtermelőt, ez a súlyos betegség komoly veszélyeket hordozhat magában, tette hozzá.

 

