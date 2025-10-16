október 16., csütörtök

Mást jelent nekik, amikor felzúg egy mentőautó vagy rendőrautó szirénája

Bencze Péter
Illusztráció: MW

Amikor felzúg egy sziréna, a legtöbb embernek az jut eszébe: valahol baj van. De egy kisgyerek egészen másképp látja. Neki a mentő, a rendőrautó vagy a tűzoltókocsiból áradó fény és hang nem a veszélyt jelenti, hanem az izgalmat, a varázst, a különlegest. Ők még nem a gondot, hanem a hőst látják benne. És ha a kéklámpás jármű épp csak békésen halad, akkor is kijár neki az integetés – amit olykor egy rövid szirénaszóval vagy villanással viszonoznak a sofőrök. A kukásautó legénysége sem marad taps nélkül: az ő érkezésük is napi ünnep a kisfiúk szemében. Mintha a gyerekek ösztönösen éreznék, hogy ezek a gépek tartják mozgásban a világot.

 

