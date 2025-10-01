Súlyos sérülések - ezekhez a növényekhez sose érj hozzá puszta kézzel!

Pihentető és nyugtató hobbi a kertészkedés – egészen addig, amíg meg nem látjuk, hogy a gondosan karbantartott növényeinket benőtték a gazok. Ilyenkor sokan ásót és kapát ragadnak, hogy megszabaduljanak a hívatlan betolakodóktól, azonban vannak olyanok is, akik puszta kézzel esnek neki a gyomoknak. Ez nagy hiba, hiszen a mérgező növények nedve bőrre kerülés esetén súlyos sérüléseket is okozhat.

Ha nem ismerjük fel a mérgező növényeket, könnyen súlyos sérüléseket szerezhetünk. Forrás: Shutterstock

Mérgező növények: mit kell tudnunk róluk?

Számos mérgező növényt fel lehet sorolni. Azok, amelyek a bőrre kerülve fejtik ki fájdalmas hatásukat az úgynevezett fototoxikus növények. Ide olyanok sorolhatók, mint:

a vadpaszternák,

a kaukázusi medvetalp,

az amerikai alkörmös,

vagy akár a foltos bürök.

Az, hogy az ember hozzáér, nem feltétlenül jelent problémát. Viszont, ha egyből nem mossa le szappanos vízzel, vagy nem takarja el a bőrét a napfény elől, az már komoly gondokat okozhat. Az érdekessége ennek az, hogy nem minden esetben jelentkeznek a gyulladásos, égéses, hólyagosodásos tünetek azonnal, hanem körülbelül egy nap múlva. Sőt, két-három nap elteltével ez még rosszabbodhat is.

– mondta Koronya-Jung Dalma, kertész a bama.hu-nak.

A szakember azt tanácsolja, hogy gumikesztyűben kertészkedjünk, hiszen a hagyományos kertészkesztyű gyakran átnedvesedik, így a toxikus anyagok ugyancsak érintkeznek a bőrrel.