1 órája
Súlyos sérülések - ezekhez a növényekhez sose érj hozzá puszta kézzel!
Lágy szellő fújdogál, a felkelő nap visszafogottan világítja be telkünket. A tökéletes képet az udvarunkat borító gazok és gyomok rontják el. Mielőtt elkezdenénk őket kitépkedni, fontos meggyőződni arról, hogy mivel állunk szemben. Ha egy mérgező növényt markolunk meg, akkor könnyen még rosszabbra fordulhat a napunk.
Pihentető és nyugtató hobbi a kertészkedés – egészen addig, amíg meg nem látjuk, hogy a gondosan karbantartott növényeinket benőtték a gazok. Ilyenkor sokan ásót és kapát ragadnak, hogy megszabaduljanak a hívatlan betolakodóktól, azonban vannak olyanok is, akik puszta kézzel esnek neki a gyomoknak. Ez nagy hiba, hiszen a mérgező növények nedve bőrre kerülés esetén súlyos sérüléseket is okozhat.
Mérgező növények: mit kell tudnunk róluk?
Számos mérgező növényt fel lehet sorolni. Azok, amelyek a bőrre kerülve fejtik ki fájdalmas hatásukat az úgynevezett fototoxikus növények. Ide olyanok sorolhatók, mint:
- a vadpaszternák,
- a kaukázusi medvetalp,
- az amerikai alkörmös,
- vagy akár a foltos bürök.
Az, hogy az ember hozzáér, nem feltétlenül jelent problémát. Viszont, ha egyből nem mossa le szappanos vízzel, vagy nem takarja el a bőrét a napfény elől, az már komoly gondokat okozhat. Az érdekessége ennek az, hogy nem minden esetben jelentkeznek a gyulladásos, égéses, hólyagosodásos tünetek azonnal, hanem körülbelül egy nap múlva. Sőt, két-három nap elteltével ez még rosszabbodhat is.
– mondta Koronya-Jung Dalma, kertész a bama.hu-nak.
A szakember azt tanácsolja, hogy gumikesztyűben kertészkedjünk, hiszen a hagyományos kertészkesztyű gyakran átnedvesedik, így a toxikus anyagok ugyancsak érintkeznek a bőrrel.
Ezek mellett óvatosnak kell lennünk az olyan növényekkel, amelyek elfogyasztás esetén fejtik ki mérgező hatásukat. Így különösen figyelni kell a kisgyermekekre és a háziállatokra, nemhogy falatozzanak az ínycsiklandónak tűnő méregből.
A leander, a kikerics, a gyöngyvirág, a fokföldi ibolya és a borostyán is halálos lehet szervezetbe kerülés esetén.