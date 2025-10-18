október 18., szombat

Főzzünk mesterséges intelligenciával!

„Mit főzzünk ma?” – ez a kérdés nap mint nap elhangzik a legtöbb háztartásban, és gyakran tovább tart rá a válaszkeresés, mint maga a főzés. Van azonban egy modern konyhai tipp, amely megkönnyítheti a mindennapokat: a mesterséges intelligencia bevonása a menütervezésbe.

Bencze Péter

A családi étkezések megtervezése sok szempontból kihívás. Figyelembe kell venni, ki mit szeret, mi egészséges, mi fér bele az időnkbe és a költségvetésünkbe. Aki rendszeresen főz, tudja, hogy az ötletelés sokszor fárasztóbb, mint a főzés maga. Könnyen előfordul, hogy újra és újra ugyanazok az ételek kerülnek az asztalra – egyszerűen azért, mert elfogy az inspiráció. Ilyenkor jön jól a mesterséges intelligencia.

Sokat segíthet a konyhában a mesterséges intelligencia a konyhában
Sokat segíthet a konyhában a mesterséges intelligencia a konyhában
Forrás: MW archívum

Nálunk is így volt, mígnem kipróbáltuk a mesterséges intelligenciát, konkrétan a ChatGPT-t. Megadtuk neki, milyen ételeket kedvelünk, mit nem fogyasztunk, milyen étrendet követünk, és perceken belül elkészítette a heti menütervet, bevásárlólistával és részletes receptekkel együtt.

Így segít a mesterséges intelligencia a konyhában

A mesterséges intelligencia egyik legnagyobb előnye, hogy alkalmazkodik: ha csak húsz percünk van vacsorát készíteni, erre is ad megoldást. Az MI-alapú menütervezéssel nemcsak időt, hanem energiát is spórolhatunk, hiszen a „mit főzzek ma?” kérdésre mindig lesz egy friss, testre szabott válasz.

Összességében a mesterséges intelligencia nem csupán technológiai érdekesség, hanem valós segítség a mindennapi életben. Egy kis nyitottsággal és kísérletező kedvvel igazi társunkká válhat a konyhában – olyan társsá, amely sosem fogy ki az ötletekből.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
