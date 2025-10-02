Mérgező is lehet – így semmiképp se tárold a mézet!

Gyulladáscsökkentő, jótékonyan hat az emésztésre, támogatja az immunrendszert, és a torokfájás enyhítésére is kiváló – csak néhány a méz jótékony hatásai közül. Ezek azonban csak akkor érvényesülnek, ha pár nagyon fontos dolgot nem hibázunk el a méz tárolása során. Ellenkező esetben a nektár gyógyszerből könnyen méreggé válhat.

Sok tévhit terjedt el a méz tárolásával kapcsolatban. Forrás: Shutterstock

Mire figyeljünk a méz tárolásánál?

Csakis üvegben tároljuk! - A leggyakoribb hiba, ha a mézet hosszú távon műanyagból vagy alumíniumból készült edényben tartjuk. Ezekből káros anyagok oldódhatnak ki, amelyek bekerülnek a mézbe. Vannak ugyan étkezési műanyagok vagy rozsdamentes acél tárolók, amelyek engedélyezettek mézhez, de az üveg továbbra is a legjobb választás.

- A leggyakoribb hiba, ha a mézet hosszú távon műanyagból vagy alumíniumból készült edényben tartjuk. Ezekből káros anyagok oldódhatnak ki, amelyek bekerülnek a mézbe. Vannak ugyan étkezési műanyagok vagy rozsdamentes acél tárolók, amelyek engedélyezettek mézhez, de az üveg továbbra is a legjobb választás. Ne tegyük hűtőszekrénybe! - A méz hűtése gyorsítja a kristályosodást. Sokkal jobb, ha szobahőmérsékleten, árnyékban, hűvös helyen tároljuk és kerüljük a közvetlen napsütést.

- A méz hűtése gyorsítja a kristályosodást. Sokkal jobb, ha szobahőmérsékleten, árnyékban, hűvös helyen tároljuk és kerüljük a közvetlen napsütést. Ha melegítenénk, felejtsük el a mikrohullámú sütőt! - Sokan a mézet mikróban próbálják felmelegíteni, hogy jobb állagot kapjon, ezzel azonban roncsoljuk a cukrokat, és olyan vegyületek, mint például hidroximetil-furfurol keletkezhetnek, amelyek nagyobb mennyiségben máj- és idegrendszeri problémákat okozhatnak.

Ez szigorúan tilos! Nem egyenletesen fogja tudni a mézet átmelegíteni a mikrohullámú sütő. Ha valaki szeretné a mézet megmelegíteni, vagy a kristályosodását megszüntetni, akkor langyos vizes fürdőben tudja megtenni. Arra kell odafigyelni, hogy 40 fok fölé nem szabad engedni a méznek hőmérsékletét, mert a benne lévő cukrok, vitaminok és nyomelemek is sérülni fognak.

– fogalmazott May Gábor, méhész a bama.hu-nak.

A szakember szerint, ha melegíteni szeretnénk a mézet, akkor inkább langyos vízbe helyezzük az üveget. Arra kell különösen ügyelnünk, hogy a víz hőmérséklete ne menjen 40 fok fölé.