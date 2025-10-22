Ma 75 éves a közkedvelt színművész, aki ebben a szekszárdi filmben is szerepelt

Mikó István ma – október 22-én, szerdán – ünnepli 75. születésnapját. A Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész a magyar színházi és televíziós élet meghatározó alakja. A jeles napon a közmédia több csatornája köszönti tematikus tartalmakkal.

Mikó István, mint az Obsitos főszereplője a stábbal. A színművész mögött Kindl Gábor producer látható

Forrás: Facebook

Mikó István azonnal igent mondott

Az országszerte ismert és közkedvelt személyiség vármegyénkhez is kötődik, méghozzá nemcsak úgy, hogy korábban fellépett néhány itteni településen. Éppen tíz évvel ezelőtt zajlott Szekszárdon az Obsitos című játékfilm forgatása az ő főszereplésével.

– Régi álmom volt ennek a filmnek a megvalósítása, és már a kezdetektől úgy terveztem, hogy Háry János szerepére Mikó Istvánt kérem fel – mondta el Kindl Gábor, az alkotás producere. – Sokszor gondoltam arra, hogy milyen is lehetett egykoron ez a nagyotmondó huszár. Ilyenkor képzetem mindig a kiváló színész alakját vetítette elém.

A választás minden szempontból telitalálatnak bizonyult, s ezt ugyanígy érezte Mikó István is. Amikor Kindl Gábor telefonon megkereste, pár mondat után máris így szólt: nem szükséges folytatni a rábeszélést, már döntött is, kell neki ez a valóban testhezálló szerep.

– Nagyon örülök annak és máig büszkeség tölt el, hogy nemcsak mint művészt, hanem mint embert is alkalmam volt megismerni őt – folytatta a producer. – Forgatócsoportunk, csapatunk valamennyi tagja számára igazi támaszt jelentett nagy tudású, segítőkész, türelmes, fegyelmezett lénye. Hadd említsek egy jellemző esetet: egy nyári reggelen, körülbelül kilenc órakor öltötte magára a huszár jelmezt, a zárt szövetruhát, ami ilyenkor meglehetősen meleg. Mégis, egészen a forgatás befejezéséig, éjjel kettőig kitartott benne.

Sikerült telefonon elérnünk a színművészt, aki éppen egy taxiban ült, de ezzel együtt is készséggel nyilatkozott. Örömmel fogadta hírportálunk, lapunk köszöntését születésnapján.

– Nagyon aranyos és megtisztelő felkérést jelentett az Obsitos főszerepe – idézte fel emlékeit. – Egy számomra igen kedves figurába kellett életet lehelnem. A forgatást mindvégig jó hangulat jellemezte, és ugyan elég szűk volt az idő, de azért bejártuk Szekszárd zegét-zugát. Máig kedves számomra ez a város.