59 perce

Mindenki szája tátva maradt, mikor az égen megjelentek (videóval)

Címkék#teol video#alkonyat#Sötétvölgy#ég

Kutny Gábor
Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Tucatnyi hőlégballon szállt fel múlt hétvégén Sötétvölgyből, hogy nyugodt méltóságteljességet sugározva áradjon az őszi, késő délutáni, alkonyatba hajló táj felett. Szemfüles kollégánk, amint észrevette a nem mindennapi látványt, elővette kameráját és megörökítette a pillanatot. 

 

 

Teol.hu videó

