Teol.hu videó
59 perce
Mindenki szája tátva maradt, mikor az égen megjelentek (videóval)
Képünk illusztráció
Forrás: Shutterstock / Illusztráció
Tucatnyi hőlégballon szállt fel múlt hétvégén Sötétvölgyből, hogy nyugodt méltóságteljességet sugározva áradjon az őszi, késő délutáni, alkonyatba hajló táj felett. Szemfüles kollégánk, amint észrevette a nem mindennapi látványt, elővette kameráját és megörökítette a pillanatot.
Teol.hu videó
