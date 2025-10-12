5 perce
Modern Hamupipőke 2.0
Hamupipőke történetét mindenki ismeri: szegény lány, sok munka, kevés csillogás, aztán jön a tündérkeresztanya, varázspálca, báli ruha, meg a herceg, akivel első látásra szerelembe esnek.
Idáig rendben is volna, de aztán jön az éjfél, a kapkodás, az elhagyott üvegtopán és a nagy romantikus nyomozás – „akire passzol, az lesz az igazi”. Uhhh.
Tényleg? Ennyi? Egy jó cipőméret? Nyilván a királyfi szeretett veszélyesen élni...
Ma? A modern verzió nem hagyja el a cipőjét – maximum a tartását. Már nem tündérkeresztanya kell, hanem plasztikai sebész, kisebb büdzsé esetén elég a filter...
A modern Hamupipőke nem rohan el éjfélkor, maximum a második koktélig. Nem várják a csodát: ők maguk a csoda. Legalábbis a Facebook, Instagram posztjaik szerint.
A mesék ideje lejárt. A mai Hamupipőke nem álmodik boldog végről – inkább megveszi, posztolja, és hozzáírja: #selfmadeprincess.