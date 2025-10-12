Modern Hamupipőke 2.0

Idáig rendben is volna, de aztán jön az éjfél, a kapkodás, az elhagyott üvegtopán és a nagy romantikus nyomozás – „akire passzol, az lesz az igazi”. Uhhh.

Tényleg? Ennyi? Egy jó cipőméret? Nyilván a királyfi szeretett veszélyesen élni...

Ma? A modern verzió nem hagyja el a cipőjét – maximum a tartását. Már nem tündérkeresztanya kell, hanem plasztikai sebész, kisebb büdzsé esetén elég a filter...

Fotó: Pinterest

A modern Hamupipőke nem rohan el éjfélkor, maximum a második koktélig. Nem várják a csodát: ők maguk a csoda. Legalábbis a Facebook, Instagram posztjaik szerint.

A mesék ideje lejárt. A mai Hamupipőke nem álmodik boldog végről – inkább megveszi, posztolja, és hozzáírja: #selfmadeprincess.