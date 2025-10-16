október 16., csütörtök

Újabb termékvisszahívás - te is vásárolhattál ebből a problémás fűszerből

Újabb élelmiszer tűnik el a boltokból. A forgalmazó kezdeményezte a termékvisszahívást, miután minőségi eltérést találtak a termékben.

Teol.hu
Fotó: Hazal Ak

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos oldalán jelentette be, hogy ezúttal egy Törökországból származó morzsolt oregánóban találtak idegen anyagot. 

A termékvisszahívás a morzsolt oregánó több kiszerelését is érinti.
A termékvisszahívás a morzsolt oregánó több kiszerelését is érinti.
Forrás: NKFH

A fűszerben olívalevél jelenlétét állapították meg. Ugyan termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent, a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogyha van a birtokukban a feltüntetett termékből, semmiképp se fogyasszák el!

Pontosan melyik morzsolt oregánót vonták ki a forgalomból?

  • Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
  • Többféle kiszerelés
  • Származási ország: Törökország
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
  • Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

Az NKFH közölte, hogy a forgalmazó – a Böllér-Ker Kft. – a hatósággal együttműködve már megkezdte a termékek kivonását a boltokból, és a visszahívott tételek sorsát is nyomon követik, beleértve a visszagyűjtött áruk megsemmisítését és elszállítását.

 

