41 perce
Újabb termékvisszahívás - te is vásárolhattál ebből a problémás fűszerből
Újabb élelmiszer tűnik el a boltokból. A forgalmazó kezdeményezte a termékvisszahívást, miután minőségi eltérést találtak a termékben.
Fotó: Hazal Ak
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos oldalán jelentette be, hogy ezúttal egy Törökországból származó morzsolt oregánóban találtak idegen anyagot.
A fűszerben olívalevél jelenlétét állapították meg. Ugyan termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent, a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogyha van a birtokukban a feltüntetett termékből, semmiképp se fogyasszák el!
Pontosan melyik morzsolt oregánót vonták ki a forgalomból?
- Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
- Többféle kiszerelés
- Származási ország: Törökország
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
- Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
Az NKFH közölte, hogy a forgalmazó – a Böllér-Ker Kft. – a hatósággal együttműködve már megkezdte a termékek kivonását a boltokból, és a visszahívott tételek sorsát is nyomon követik, beleértve a visszagyűjtött áruk megsemmisítését és elszállítását.