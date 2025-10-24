október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézműves termékek

1 órája

Mutatjuk, ezen a hétvégén hol várja termelői piac

Címkék#Paks#Ürgemezei pihenőparkban#termelői piac#termék#kézműves

A Nyéki-hegyi piac látogat el új helyszínre.

Révészné Hanol Erzsébet

Kézműves és termelői piac lesz szombaton Pakson, az Ürgemezei pihenőparkban. A Nyéki-hegyi piac látogat el a városba, de a Paksról jól ismert termelők és árusok portékái is fellelhetőek lesznek a kínálatban.

Szombaton termelői piac helyszíne lesz az Ürgemezei Pihenőpark Pakson (archív fotó)
Fotó: Molnár Gyula

Közel száz kézműves terméket kínáló kereskedő várja az érdeklődőket október 25-én 9 és 13 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu