Mutatjuk, ezen a hétvégén hol várja termelői piac
A Nyéki-hegyi piac látogat el új helyszínre.
Kézműves és termelői piac lesz szombaton Pakson, az Ürgemezei pihenőparkban. A Nyéki-hegyi piac látogat el a városba, de a Paksról jól ismert termelők és árusok portékái is fellelhetőek lesznek a kínálatban.
Közel száz kézműves terméket kínáló kereskedő várja az érdeklődőket október 25-én 9 és 13 óra között.
