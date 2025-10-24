Mutatjuk, ezen a hétvégén hol várja termelői piac

Kézműves és termelői piac lesz szombaton Pakson, az Ürgemezei pihenőparkban. A Nyéki-hegyi piac látogat el a városba, de a Paksról jól ismert termelők és árusok portékái is fellelhetőek lesznek a kínálatban.

Szombaton termelői piac helyszíne lesz az Ürgemezei Pihenőpark Pakson (archív fotó)

Fotó: Molnár Gyula

Közel száz kézműves terméket kínáló kereskedő várja az érdeklődőket október 25-én 9 és 13 óra között.