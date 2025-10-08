október 8., szerda

Ritka jelenség

50 perce

Jön a teljes napfogyatkozás – ilyen látványban több mint húsz éve nem gyönyörködhettünk!

Képzeld el, ahogy egy augusztusi estén a Nap lassan eltűnik az égről, a fény elhalványul, a madarak elnémulnak, és néhány percre nappal helyett éjszaka borul ránk. Nem filmjelenet, hanem valóság: 2026. augusztus 12-én újra napfogyatkozást láthatunk, ráadásul Magyarországról is!

Teol.hu

Az utolsó teljes napfogyatkozás több mint két évtizede, 1999-ben volt, és bár most hazánkban csak részleges takarásra számíthatunk, a látvány így is lenyűgöző lesz. Nyugat-Magyarországon a Nap nagy része eltűnik a Hold mögött, Sopronban például a korong mintegy nyolcvan százalékát fedi el, Győrben több mint hetvenet, Budapesten hatvan körül, míg Debrecen felé haladva a Nap körülbelül negyven százaléka borul árnyékba.

Jövő nyáron gyönyörködhetünk a teljes napfogyatkozásban
Jövő nyáron gyönyörködhetünk a teljes napfogyatkozásban
Forrás: MW archívum

Itt lesz legjobban megfigyelhető a napfogyatkozás

A napfogyatkozás csúcspontja az Atlanti-óceán északi térségében lesz, de a legszerencsésebbek Spanyolországban, Izlandon vagy a nyugati mediterrán vidéken figyelhetik meg a teljes takarást. Budapesten a részleges fogyatkozás 19:22-kor kezdődik, 19:56-kor tetőzik, és 20:01-kor ér véget – vagyis néhány percig mi is tanúi lehetünk annak, ahogy a Nap „eltűnik” az égről.

A napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és árnyékot vet bolygónkra. A jelenség a maga csendes drámájával minden alkalommal milliókat késztet arra, hogy az eget kémleljék. Bár sokan még mindig titokzatos, baljós üzenetet sejtenek mögötte, valójában a természet egyik leglátványosabb és legártatlanabb csillagászati eseménye ez.

Nem ez lesz az egyetlen égi különlegesség az előttünk álló időszakban: szeptember elején teljes holdfogyatkozásban is gyönyörködhettünk, amelyet Tatáról különösen jól lehetett megfigyelni. A jövő évi napfogyatkozás azonban ennél is ritkább és drámaibb élményt ígér.

A teljes cikk a kemma.hu-n olvaható.

 

