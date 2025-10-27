Ne ijedj meg, ha átfut előtted – lehet, hogy csak bulizni megy!

Ma van az egyetlen nap, amikor nem néznek rád furcsán, ha keresztülmész valaki előtt. Ma talán nem a balszerencse nagyköveteiként tekintenek rád, hanem mint egy elegáns, misztikus és néha elképesztően morcos házi kedvencre.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Ma is biztosan úgy tudsz nézni a kanapéról, mintha te fizetnéd a lakbért és mindenki csak a te kényelmedért létezne a Földön. Biztosan ma is odabújsz, dorombolsz és megteszel mindent annak érdekében hogy te legyél a középpont. De ma egy pillanatra mindenkinek az eszébe jutsz, ha te egy fekete macska vagy. Ma a Fekete macskák világnapján ünnepeljük meg ezeket a kis nindzsákat, akik nesztelenül közlekednek, képesek bármikor a frászt hozni az emberre és mindig tudják,mikor bontod ki a dobozt kajájával.