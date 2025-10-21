Nem elírás az El Tamino, érdemes bejárni ezt az útvonalat (képgaléria+videó)

Már most népszerű a turista út

A kezdeményezés híre hamar egyetértést szült azok között, akik a természet szerelmesének vallják magukat. A megnyitón 82 részvevő regisztrált, hogy nekivágjanak az első szakasznak, a Tamási -Pári útvonalnak, mely az erdőn keresztül vezetett, különleges természeti környezetben. Az átadón Andok Zsuzsanna egy olyan szalagot nyújtott át Porga Ferenc polgármesternek, melyen Tamási és Pári zászlaja lengett. Az ötletgazda azt mondta, nagyon reméli, hogy mihamarabb mind a 32 település zászlaja a szalagra kerül, jelezve, hogy a legelszántabbak végig csinálták a több mint 200 kilométeres távot. A túra során a látogatók nemcsak a természet szépségét élvezhetik, hanem a helyi kultúrát is. A falvakban templomok, régi pincék, népi épületek és apró helytörténeti múzeumok várják a vendégeket. A szervezők szerint minden településnek megvan a maga értéke, amit érdemes megismerni. Ez a túra arról is szól, hogy a helyiek kicsit jobban megismerjék a saját környezetüket, és a külvilág is lássa, milyen sok kincs rejlik itt a dombok között.

El Tamino: a térség turizmusának egyik lába

– A térség turizmusának ma már három pillére van – mondta Porga Ferenc polgármester. – A gyógyfürdő, a látogatóközpont, és mostantól az El Tamino, amely a természetjárást helyezi középpontba. A gyalogtúrázás reneszánszát éli, és bízunk benne, hogy ez az útvonal újabb turistákat csábít ide, akik talán visszatérnek majd pihenni, kirándulni, vagy akár hosszabb időre is megszeretik ezt a vidéket.