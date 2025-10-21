Nem elírás az El Tamino, érdemes bejárni ezt az útvonalat (videó)

Aki idejön és végigjárja az útvonalat, az egy gyönyörű, dimbes-dombos vidéket ismerhet meg. Ha pedig betér a falvakba, igazi élményekkel térhet haza – mondta Andok Zsuzsanna ötletgazda, aki szerint az El Tamino nemcsak a túrázóknak, hanem a térségnek is új lendületet adhat. A kezdeményezés civil összefogásból született: a Tamási Bringasport Egyesület és helyi önkéntesek közösen járták be a környéket, hogy kijelöljék és gondozzák az útvonalat. – Ismerjük ezeket a településeket, szinte mindegyikhez köt valamilyen emlék vagy történet. Ezért is vállaltuk, hogy nemcsak létrehozzuk, hanem karbantartjuk is a szakaszokat – mondta Kovács Ferenc az egyesület elnöke.

El Tamino megnyitás – Zsubori Balázs, Kovács Ferenc, Porga Ferenc, Andok Zsuzsanna

Fotó: Kutny Gábor

– Az El Tamino egyik legnagyobb erénye, hogy olyan vidéken halad át, ahol eddig nem vezettek országos turistaútvonalak. Ezt a hiányt szerettük volna pótolni. Ez a térség sok újdonságot tartogat még azoknak is, akik itt élnek – tette hozzá az elnök.

Már most népszerű a turista út

A kezdeményezés híre hamar egyetértést szült azok között, akik a természet szerelmesének vallják magukat. A megnyitón 82 részvevő regisztrált, hogy nekivágjanak az első szakasznak, a Tamási -Pári útvonalnak, mely az erdőn keresztül vezetett, különleges természeti környezetben. Az átadón Andok Zsuzsanna egy olyan szalagot nyújtott át Porga Ferenc polgármesternek, melyen Tamási és Pári zászlaja lengett. Az ötletgazda azt mondta, nagyon reméli, hogy mihamarabb mind a 32 település zászlaja a szalagra kerül, jelezve, hogy a legelszántabbak végig csinálták a több mint 200 kilométeres távot. A túra során a látogatók nemcsak a természet szépségét élvezhetik, hanem a helyi kultúrát is. A falvakban templomok, régi pincék, népi épületek és apró helytörténeti múzeumok várják a vendégeket. A szervezők szerint minden településnek megvan a maga értéke, amit érdemes megismerni. Ez a túra arról is szól, hogy a helyiek kicsit jobban megismerjék a saját környezetüket, és a külvilág is lássa, milyen sok kincs rejlik itt a dombok között.

El Tamino: a térség turizmusának egyik lába

– A térség turizmusának ma már három pillére van – mondta Porga Ferenc polgármester. – A gyógyfürdő, a látogatóközpont, és mostantól az El Tamino, amely a természetjárást helyezi középpontba. A gyalogtúrázás reneszánszát éli, és bízunk benne, hogy ez az útvonal újabb turistákat csábít ide, akik talán visszatérnek majd pihenni, kirándulni, vagy akár hosszabb időre is megszeretik ezt a vidéket.