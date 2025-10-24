Nem mindegy: megfázás, influenza vagy covid

Sok a beteg a háziorvosi rendelőkben, lázzal, köhögéssel, orrfolyással fordulnak orvoshoz az érintettek.

Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos volt a podcast vendég (Fotó: MW)

Ezek a tünetek vajon mekkora bajt jelentenek? Mennyire „békéltünk meg” a coviddal, érdemes-e tesztet csináltatni, vagy törődjünk bele, ez csak vírus a sok közül? Érdemes-e vitaminokat szednünk ősztől tavaszig, egyáltalán mivel lehet megvédeni a szervezetünket a fertőzésekkel szemben?

Ezeket a kérdéseket tettük fel dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvosnak, aki mindet megválaszolta. Sok tanácsot adott arra az esetre is, hogyan lábaljunk ki a betegségből, illetve hogyan előzzük meg a bajt.