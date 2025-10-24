október 24., péntek

Salamon névnap

16°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu podcast

37 perce

Nem mindegy: megfázás, influenza vagy covid

Címkék#influenza#teol podcast#covid#Dr Kovács Klára

Mauthner Ilona

Sok a beteg a háziorvosi rendelőkben, lázzal, köhögéssel, orrfolyással fordulnak orvoshoz az érintettek. 

Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos volt a podcast vendég (Fotó: MW)

Ezek a tünetek vajon mekkora bajt jelentenek? Mennyire „békéltünk meg” a coviddal, érdemes-e tesztet csináltatni, vagy törődjünk bele, ez csak vírus a sok közül? Érdemes-e vitaminokat szednünk ősztől tavaszig, egyáltalán mivel lehet megvédeni a szervezetünket a fertőzésekkel szemben? 

Ezeket a kérdéseket tettük fel dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvosnak, aki mindet megválaszolta. Sok tanácsot adott arra az esetre is, hogyan lábaljunk ki a betegségből, illetve hogyan előzzük meg a bajt.

 

Teol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu