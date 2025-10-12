Nobel-díjat a stílusnak

Krasznahorkai László Nobel-díja irodalmi örömünnep. Huszonhárom év telt el Kertész Imre kitüntetése óta, és ne feledjük: ez a díj a teljesítmény és zsenialitás elismerése. Ahogy pedig lenni szokott, ilyenkor bújnak elő, mint friss eső után a folyondár, az „igazság pallosa hordozóinak” megjegyzései, melyek szép lassan behálózzák fojtogató és erőszakos lényükkel a környezetet. Akárcsak az agresszív kúszónövény, amire senki nem kiváncsi, mégis teret követel magának. A Krasznahorkai írói érdemeit és az egész Nobel-díj bizottság döntését nem csak vitatók, hanem esetenként pocskondiázók humortalan, unalmas és csüggesztő hozzászólásaik nyomán arra az üdvös gondolatra jutottam, hogy nincs itt kérem semmi gond. Hiszen ezek alapján bátran kijelenthetjük: olyan országban élünk, ahol legalább minden ötödik ember Krasznahorkait olvas szabad hétvégéin. Boldog Magyarország, aminek polgárai a szellem kincseiből építik a jövő fundamentumát.

A Nobel-díjas Krasznahorkai László a The New Yorker egy korábbi, 2011-es számában

Fotó: Renate von Mangoldt / Forrás: The New Yorker

De hogy a lényegre térjek, ami nyomán ez az írás is formálódott bennem, a sok ilyen-olyan komment között egy igazi bonmot-ra is ráleltem, melyet most forrásmegjelölés nélkül, de ide másolok:

„Adózzunk 1 perc néma csenddel azoknak az iskolásoknak, akiknek kötelező olvasmány lesz a Sátántangó, de úgy akarják majd megúszni, hogy inkább megnézik a filmet....”

Umberto Eco „Hogyan írjunk szakdolgozatot?” kötetéből a számtalan közül egy fontos gondolatot azóta is magamban hordozok. Mégpedig, ha már megnyilatkozunk, tegyük stílusosan, szórakoztatóan. Mert az unalom nagy kín, főleg, ha butaság és rosszindulat is csatlakozik hozzá. Szóval írjunk/mondjunk véleményt könnyeden, cinikusan, iróniával, humorosan, elgondolkodtatóan, provokatívan és akkor talán más is kiváncsi lesz ránk.