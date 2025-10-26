Nomen est omen – Tényleg nevünkben a sorsunk?

A kisfiam azt ecsetelte az unokatestvéremnek, hogy az osztálykiránduláson az egyik osztálytársa, Ferike milyen rosszul viselkedett. Egyébként is verekedik, iskolán kívül úgy megvert egy gyereket, hogy az megsérült. A tanórákon gyakran rá kell szólni, nem figyel, nem hallgat a tanárokra, zavarja a társait. Unokatesóm mondta, hogy az ő fiának az osztályában is van egy Ferike, aki sajnos hasonlóképp rosszalkodik.

Ez talán véletlen lenne? Nézzük meg a Ferenc név jelentését: komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar. Döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja. Nem bírja, ha felügyelik, igényli a szabadságot. A biztonság és nyugalom többet jelent számára, mint a sikerek és eredmények felmutatása. Szeret önmaga főnöke lenni.

Na, igen, így már érthető is a dolog, a név figyelmeztet a viselője sorsára. Az az igazság, hogy az iskolából kikerülve az életben is akad néhány ilyen Feri, aki... könnyen megkeserítheti az életünket.

Persze nem szabad általánosítani, rengeteg jó szívű és lelkű Ferenc él köztünk, szerencsére.