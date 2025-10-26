október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Milyen Feri?

2 órája

Nomen est omen – Tényleg nevünkben a sorsunk?

Címkék#Ferenc#sors#jelentés#név

Brautigamné Dömötör Maja

A kisfiam azt ecsetelte az unokatestvéremnek, hogy az osztálykiránduláson az egyik osztálytársa, Ferike milyen rosszul viselkedett. Egyébként is verekedik, iskolán kívül úgy megvert egy gyereket, hogy az megsérült. A tanórákon gyakran rá kell szólni, nem figyel, nem hallgat a tanárokra, zavarja a társait. Unokatesóm mondta, hogy az ő fiának az osztályában is van egy Ferike, aki sajnos hasonlóképp rosszalkodik.

Closeup,Portrait,Angry,Child,,Boy,Screaming,Finger,Pointing,Up,,Demanding
Fotó: pathdoc / Forrás:  Shutterstock

Ez talán véletlen lenne? Nézzük meg a Ferenc név jelentését: komoly, gondolkozó, agyafúrt, jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar. Döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja. Nem bírja, ha felügyelik, igényli a szabadságot. A biztonság és nyugalom többet jelent számára, mint a sikerek és eredmények felmutatása. Szeret önmaga főnöke lenni.

Na, igen, így már érthető is a dolog, a név figyelmeztet a viselője sorsára. Az az igazság, hogy az iskolából kikerülve az életben is akad néhány ilyen Feri, aki... könnyen megkeserítheti az életünket.

Persze nem szabad általánosítani, rengeteg jó szívű és lelkű Ferenc él köztünk, szerencsére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu