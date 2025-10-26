A drága étolaj lenne a legjobb, vagy ez tévedés?

A valódi kérdés tehát nem az, melyik olaj a legjobb, hanem az, hogyan és milyen körülmények között készül az adott olaj, és milyen hatása van az egészségünkre, a környezetünkre. Az utóbbi években a növényi olajokat övező viták egyre intenzívebbé váltak.

Növényi olajok: vajon mennyire egészségesek?

Miközben a szupermarketek marketingje gyakran hangsúlyozza az „egészséges", „természetes", vagy éppen „pálmaolaj-mentes" jelzőket, a címkék mögötti valóság sokszor átláthatatlan. Például egy pálmaolaj-mentesként árult termék nem mindig tünteti fel, mivel helyettesítették a pálmaolajat. A helyettesítő lehet szója-, kókusz- vagy napraforgóolaj – de vajon fenntarthatóbb, egészségesebb, etikusabb-e bármelyik? Ha nem tudjuk, hogyan és hol termelték az adott növényt, nem vagyunk képesek felelős döntést hozni.

A vásárlók gyakran olyan információk alapján döntenek, amelyek vagy elavultak, vagy szándékosan leegyszerűsítettek. Ez a helyzet a WWF (a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete) korábbi, sokat idézett állításával is, miszerint a szupermarketek termékeinek fele pálmaolajat tartalmaz – de ma már nem világos, hogy ez az adat mikor és hogyan keletkezett, és hogy aktuálisan mennyire állja meg a helyét.

Növényi olajok – több, mint étkezési alapanyagok

A globális növényiolaj-ipar hatalmas léptékű: az elmúlt ötven évben a növényi olajok iránti kereslet négyszeresére nőtt. Ez nemcsak a táplálkozási szokások változását tükrözi, hanem a biodízel-ipar, a kozmetikai és vegyipar növekvő igényeit is. Ma már a mezőgazdasági földterületek 37 százalékán olajnövényeket – például szójababot, olajpálmát, repcét vagy napraforgót – termesztenek.

Ez a hatalmas méretű termelés komoly környezeti nyomást is gyakorol a bolygóra: erdőirtás, élőhelypusztulás, vízszennyezés és szén-dioxid-kibocsátás kíséri az olaj előállítását – különösen a trópusi övezetekben, ahol az olajpálma-ültetvények terjedése miatt veszélybe kerültek esőerdők és bennszülött fajok. Ugyanakkor az is tény, hogy ezek az olajok sok esetben létfontosságú bevételi forrást és táplálékot jelentenek a fejlődő országokban élő emberek számára.

Fontos szempontok az olajválasztásnál a füstpont: Ez az a hőmérséklet, amelyen az olaj lebomlik és füstölni kezd. Minél magasabb a füstpont, annál jobb az olaj magas hőmérsékletű sütéshez.

Elavult nézet a zsírokról, tele van tévhitekkel

A zsírokkal kapcsolatos közgondolkodás még ma is tele van tévhitekkel. A „zsír” szó sokak fejében még mindig egészségtelen, elhízást okozó anyagot jelent, holott a modern táplálkozástudomány szerint a helyzet sokkal árnyaltabb.