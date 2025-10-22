Házi kedvencek
Olvasóink kisállatai a főszerepben (képgaléria)
Bár leginkább a négylábú kedvencek domináltak, néhány szárnyas, rágcsáló és patás kisállat fotója is megjelent.
Manapság szinte nincs is olyan család, ahol ne lenne valamilyen háziállat, különösen akkor, ha kisgyermek is él a házban. A legkisebbek ugyanis előbb-utóbb elvarázsolják a családot a nagy, csillogó szemükkel, és nem egyszer sikerül is „kikönyörögniük” egy kis négylábút vagy más kedvencet, akit aztán mindenki a szívébe zár.
A TEOL.hu Facebook-oldalán arra kértük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk kedvenc kisállatuk fotóját. A beküldött képek között rengeteg elbűvölő kutya és cica tűnt fel, de sokan osztották meg kedvencüket a gyerekek társaságában is.
Íme egy kis válogatás a beérkezett fotókból, amely remek bepillantást enged a családok otthoni kis barátainak világába:
Göndör fürtök
Frizura belőve
Csigusz pajti
Kupac cica
Kukucs
Zserbó nyuszi
Liba sorban
Antónia menő sapkában
Brémai muzsikosok egy része
