október 22., szerda

Előd névnap

11°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házi kedvencek

1 órája

Olvasóink kisállatai a főszerepben (képgaléria)

Címkék#cica#háziállat#kutya#kisállat

Bár leginkább a négylábú kedvencek domináltak, néhány szárnyas, rágcsáló és patás kisállat fotója is megjelent.

Keresztes Klaudia

Manapság szinte nincs is olyan család, ahol ne lenne valamilyen háziállat, különösen akkor, ha kisgyermek is él a házban. A legkisebbek ugyanis előbb-utóbb elvarázsolják a családot a nagy, csillogó szemükkel, és nem egyszer sikerül is „kikönyörögniük” egy kis négylábút vagy más kedvencet, akit aztán mindenki a szívébe zár.

A TEOL.hu Facebook-oldalán arra kértük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk kedvenc kisállatuk fotóját. A beküldött képek között rengeteg elbűvölő kutya és cica tűnt fel, de sokan osztották meg kedvencüket a gyerekek társaságában is.

Íme egy kis válogatás a beérkezett fotókból, amely remek bepillantást enged a családok otthoni kis barátainak világába:

Göndör fürtök

Forrás:  Facebook

Frizura belőve

Forrás:  Facebook

Csigusz pajti

Forrás:  Facebook

Kupac cica

Forrás:  Facebook

Kukucs

Forrás:  Facebook

Zserbó nyuszi

Forrás:  Facebook

Liba sorban

Forrás:  Facebook

Antónia menő sapkában

Forrás:  Facebook

Brémai muzsikosok egy része

Forrás:  Facebook

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu