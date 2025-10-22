Olvasóink kisállatai a főszerepben (képgaléria)

Manapság szinte nincs is olyan család, ahol ne lenne valamilyen háziállat, különösen akkor, ha kisgyermek is él a házban. A legkisebbek ugyanis előbb-utóbb elvarázsolják a családot a nagy, csillogó szemükkel, és nem egyszer sikerül is „kikönyörögniük” egy kis négylábút vagy más kedvencet, akit aztán mindenki a szívébe zár.

A TEOL.hu Facebook-oldalán arra kértük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk kedvenc kisállatuk fotóját. A beküldött képek között rengeteg elbűvölő kutya és cica tűnt fel, de sokan osztották meg kedvencüket a gyerekek társaságában is.

Íme egy kis válogatás a beérkezett fotókból, amely remek bepillantást enged a családok otthoni kis barátainak világába:

Göndör fürtök

Forrás: Facebook

Frizura belőve

Forrás: Facebook

Csigusz pajti

Forrás: Facebook

Kupac cica

Forrás: Facebook

Kukucs

Forrás: Facebook

Zserbó nyuszi

Forrás: Facebook

Liba sorban

Forrás: Facebook

Antónia menő sapkában

Forrás: Facebook

Brémai muzsikosok egy része