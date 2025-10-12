Ön kit lőne ki az űrbe?

Mikorra épülhet bázis a Holdon? Mikor küldhetünk embert a Marsra, és milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy bányászni tudjunk? Ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat az MVM Future Talks 2025-ös évada.

Mikor költözünk az űrbe?

Forrás: MVM Future Talks

Bejárták a világot, hogy választ kapjanak a kérdésekre

A nagykövetek a világ számos pontjára ellátogattak, hogy olyan szakértőkkel, álmodozókkal találkozzanak, akik hisznek a Moonshot gondolkodásban – abban, hogy érdemes elérhetetlennek tűnő célokat kitűzni. Beszélgettek az űrutazásról, az űrhajósok egészségének védelméről, arról, hogy mire van szükség a Hold- és a Mars-bázisok kialakításához és fenntartásához, hogy kié lesz az űr, valamint hogy a kutatások milyen fejlesztéseket hoznak mindennapi életünkbe.

A dokumentumfilmeket az MVM Zrt. YouTube-csatornáján bárki megnézheti, az eseménysorozatot záró talk showt pedig – amelyen a nagykövetek nemzetközi szinten is elismert szakértők segítségével összegzik a megszerzett információkat – az mvmfuturetalks.hu oldalon lehet majd nyomon követni novembe 13-án 18 órától.