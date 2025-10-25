Egy ajándék óra cserébe a sötétségért

Ahogy október vége közeledik, ismét elérkezik az óraátállítás ideje: vasárnap hajnali 3 órakor visszaállítjuk az órákat egy órával, így hivatalosan a téli időszámítás lép életbe. Ez azt jelenti, hogy nyerünk egy extra órát, amit alvással, pihenéssel vagy a családdal tölthetünk – számomra ez az átállás legpozitívabb része. Egy plusz óra, amit akár közös programokra vagy egyszerűen csak nyugodt vasárnapi pillanatokra fordíthatunk, igazi ajándék a hétvége rohanó ritmusában.

Érdemes kihasználni az óraátállítással járó extra órát

Forrás: Shutterstock

Ez az egy óra mindig kárpótol. Lehetőséget ad arra, hogy lassítsunk, és tudatosan élvezzük a családdal töltött időt. Ilyenkor különösen értékelem a nyugodt, lassú reggeleket, a kávézás hosszabb perceit, a családi filmnézéseket vagy akár a csendes semmittevést egymás társaságában. Ezek a látszólag apró pillanatok teszik igazán értékessé az extra időt, amelyet az óraátállítás „ajándékoz” nekünk, lehetőséget adva a közös élményekre és a pihenésre egyaránt.

Az óraátállítással járó sötétség nehézségei

Ugyanakkor van egy aspektus, amit soha nem tudok teljesen megszokni: a korai sötétség. Hiába a plusz óra, a délutánok hamar elhomályosulnak, és valahogy mindig kicsit melankolikus hangulatba kerülök, amikor még csak délután három van, de már sötétedik. Az átállás első napjaiban ez különösen furcsa és zavaró tud lenni, mintha a nap rövidebb lenne, és a mindennapi ritmusom felborulna. Bár tudom, hogy a szervezet hamar alkalmazkodik, a szememnek és a lelkemnek hosszabb ideig tart, míg hozzászokik a rövidebb nappalokhoz. Ilyenkor még inkább értékelem a nappalok fényét és a természet adta világosság apró örömeit.