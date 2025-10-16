58 perce
Óraátállítás: ne felejtse el, hogy vissza kell tekerni!
Az óraátállítás a téli időszámításra az idén szokatlanul korán, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 3 órakor vissza kell állítani az órákat 2 órára, így egy órával tovább alhatunk. Bár ez jól hangzik, de valójában komoly hatással lehet a szervezet működésére a téli óraátállítás.
Akinek reggel 6 óra körül „szólal meg ” az ébresztő órája, az tapasztalhatja, hogy még olyan sötét van, mintha éjszaka lenne. Eltelik fél óra és már világosodik. Sokan emiatt is nagyon várják már a téli időszámításra való átállást.
Óraátállítás: október 26-án, vasárnap, hajnalban
Még 11 napot kell aludni és már kényelmesebben kelhetünk fel, egy órával többet aludhatunk.
A kényelemnek azonban ára van: az alvás–ébrenlét ritmus felborulása komoly terhet ró a szervezetre. Az átállás felboríthatja a melatonin- és kortizolszint egyensúlyát, ami nemcsak alvászavart okozhat, hanem fáradtságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt súlyosabb esetben a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarát is előidézheti.
Leginkább az idősek és a krónikus betegséggel élők érzik meg a negatív hatásokat.