október 16., csütörtök

Gál névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy órával többet alhatunk

58 perce

Óraátállítás: ne felejtse el, hogy vissza kell tekerni!

Címkék#szervezet#ritmus#kortizolszint

Az óraátállítás a téli időszámításra az idén szokatlanul korán, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 3 órakor vissza kell állítani az órákat 2 órára, így egy órával tovább alhatunk. Bár ez jól hangzik, de valójában komoly hatással lehet a szervezet működésére a téli óraátállítás.

Mauthner Ilona

Akinek reggel 6 óra körül „szólal meg ” az ébresztő órája, az tapasztalhatja, hogy még olyan sötét van, mintha éjszaka lenne. Eltelik fél óra és már világosodik. Sokan emiatt is nagyon várják már a téli időszámításra való átállást.

óraátállítás 11 nap múlva
Óraátállítás: október 26-án, vasárnap egy órát visszatekerünk az óránkon
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Óraátállítás: október 26-án, vasárnap, hajnalban

Még 11 napot kell aludni és már kényelmesebben kelhetünk fel, egy órával többet aludhatunk. 

A kényelemnek azonban ára van: az alvás–ébrenlét ritmus felborulása komoly terhet ró a szervezetre. Az átállás felboríthatja a melatonin- és kortizolszint egyensúlyát, ami nemcsak alvászavart okozhat, hanem fáradtságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt súlyosabb esetben a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarát is előidézheti.

Leginkább az idősek és a krónikus betegséggel élők érzik meg a negatív hatásokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu