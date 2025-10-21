Most tényleg megvan az öregedés ellenszere

Újra itt az örök fiatalság ígérete, de most aztán biztosan! Egy brit orvos ugyanis meggyőződéssel állítja, hogy birtokában van az öregedés ellenszere. Sokan hirdették már ezt a világtörténelem folyamán. Ám azután ezek a próféták elég gyorsan ugyanolyan aggastyánok lettek, mint velük azonos évjáratú kortársaik...

A történelem folyamán rengeteg ember élt az örök fiatalság bűvöletében, de ha sokáig éltek, akkor mindannyian megöregedtek

Fotó: Getty Images

Örök fiatalság, tükörrel

Az mindenesetre megnyugtató, hogy a tudós férfiú nem varázslatot alkalmaz, hanem high-tech karbantartást. Aminosav-injekciók az agynak, hiperbarikus oxigén és vitamin-infúziók a testnek, valamint intermittáló böjt a léleknek. Ha mindez kellően futurisztikusan hangzik, akkor még képzeljük el azt is: míg tudósunk a tükörbe nézve fiatalítja magát, addig mi, egyszerű halandók csak azt vesszük észre, hogy a tükör a szemünk láttára öregedett meg. Ez azért kellemetlen, mert amikor az idő múlása barátságtalan nyomokat hagy rajtunk, akkor ellencsapásként igyekszünk nemcsak mások előtt, hanem önmagunkra tekintve is fiatalosnak látszani. Az élet azonban nem mindig ad Nobel-díjat: a becsületes munka jutalma néha idős korban csak reuma – de legalább van min nevetni.

S ha ez így van, akkor az igazi titok nemcsak a hormonokban, infúziókban vagy aminosavakban rejlik. Hanem abban, hogy képesek vagyunk mosolyogni saját magunkon és az élet apró abszurditásain. Végső soron az örök fiatalság nemcsak az idő megállítása, hanem a jókedv művészete is. És ha ez működik, talán egy nap az az öreg tükör is visszamosolyog ránk – megfiatalodva.